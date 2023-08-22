ЗМІНИ КЛІМАТУ

У Європі зменшується посуха, але зберігається проблема з підземними водами

Постійні рекордні температури призводять до зниження рівня підземних вод у деяких частинах континенту. Через надзвичайну посуху рівень двох третин ґрунтових вод Франції опустили до критичного рівня. 

Опубліковано:

2 хв
Іспанська Каталонія потерпає від посухи
Іспанська Каталонія потерпає від посухи © Emilio Morenatti / AP
Автор тексту: RFI Підписатися
Реклама

Протягом перших десяти днів серпня 28 % європейської території зазнали ґрунтової посухи. Такі дані наводить Європейська обсерваторія посухи. 

Фахівці відзначають, що минулого року посуха була вдвічі більшою. Тоді постраждало майже 60 % території континенту. Європейські вимірювання базуються на аномальній кількості опадів, вологості ґрунту та стану рослинності в залежності від регіону та типу клімату. Але вони не враховують рівні ґрунтових вод, які, зокрема, залишаються на тривожно низькому рівні у Франції. Через те, що земля дуже пересохла, вона не змогла втримати невелику кількість опадів останніх місяців. Більша частина води стікає або поглинається рослинами — і не потрапляє в ґрунтові води Франції.

►Читайте також: У Франції почав працювати центр кліматичних змін Le Climatographe

У квітні у французькій геологічній службі BRGM заявили, що дуже низький рівень ґрунтових вод спричинив у Франції набагато гіршу посуху, ніж минулого року. 

Останні опади в південній Європі свідчать про поступовий відступ посухи, за винятком Піренейського півострова. Там опадів було недостатньо, щоб врівноважити довгострокові наслідки сухої погоди та тривалої спеки.

Дивіться також: Водний туризм у Франції під загрозою зникнення на тлі зміни клімату

 

Обміліле озеро Сент-Круа на півдні Франції
Обміліле озеро Сент-Круа на півдні Франції © Daniel Cole / AP

 

— Ступінь і фази її розвитку відрізняються на різних континентах, — заявили в Європейській обсерваторії посухи.

Цього року температура може перевищити європейський рекорд у 48,8 градусів Цельсія, зафіксований на Сицилії в серпні 2021 року.

За  словами фахівців, Південна Європа вже поступово переходить до фази відновлення від посухи. Північна ж Європа  перебуває в початковій фазі посухи з серйозною нестачею опадів. Загроза наростає навколо Балтійського моря, скандинавських країн, Великобританії, Ірландії та Німеччини. 

Не обійшла посуха стороною і Україну, яка вже півтора роки потерпає від війни та у червні цього року стала жертвою масштабного екоциду — підривом та знищенням Каховської дамби. Це призвело до пересихання каховських каналів, що використовувалися для зрошення агрокультур. Проте обмілівші канали слугували також джерелом питної води для великою частини півдня України. 

Завантажити додаток

Поділитися :
Читайте також про таке: