У Європі зменшується посуха, але зберігається проблема з підземними водами

ЗМІНИ КЛІМАТУ

Постійні рекордні температури призводять до зниження рівня підземних вод у деяких частинах континенту. Через надзвичайну посуху рівень двох третин ґрунтових вод Франції опустили до критичного рівня.

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Протягом перших десяти днів серпня 28 % європейської території зазнали ґрунтової посухи. Такі дані наводить Європейська обсерваторія посухи.

Фахівці відзначають, що минулого року посуха була вдвічі більшою. Тоді постраждало майже 60 % території континенту. Європейські вимірювання базуються на аномальній кількості опадів, вологості ґрунту та стану рослинності в залежності від регіону та типу клімату. Але вони не враховують рівні ґрунтових вод, які, зокрема, залишаються на тривожно низькому рівні у Франції. Через те, що земля дуже пересохла, вона не змогла втримати невелику кількість опадів останніх місяців. Більша частина води стікає або поглинається рослинами — і не потрапляє в ґрунтові води Франції.

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У квітні у французькій геологічній службі BRGM заявили, що дуже низький рівень ґрунтових вод спричинив у Франції набагато гіршу посуху, ніж минулого року.

Останні опади в південній Європі свідчать про поступовий відступ посухи, за винятком Піренейського півострова. Там опадів було недостатньо, щоб врівноважити довгострокові наслідки сухої погоди та тривалої спеки.

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Обміліле озеро Сент-Круа на півдні Франції © Daniel Cole / AP

— Ступінь і фази її розвитку відрізняються на різних континентах, — заявили в Європейській обсерваторії посухи.

Цього року температура може перевищити європейський рекорд у 48,8 градусів Цельсія, зафіксований на Сицилії в серпні 2021 року.

За словами фахівців, Південна Європа вже поступово переходить до фази відновлення від посухи. Північна ж Європа перебуває в початковій фазі посухи з серйозною нестачею опадів. Загроза наростає навколо Балтійського моря, скандинавських країн, Великобританії, Ірландії та Німеччини.

Не обійшла посуха стороною і Україну, яка вже півтора роки потерпає від війни та у червні цього року стала жертвою масштабного екоциду — підривом та знищенням Каховської дамби. Це призвело до пересихання каховських каналів, що використовувалися для зрошення агрокультур. Проте обмілівші канали слугували також джерелом питної води для великою частини півдня України.