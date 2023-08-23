Литва передасть Україні пускові установки зенітно-ракетного комплексу NASAMS
Президент Литви Гітанас Науседа анонсував передачу Україні пускових установок зенітно-ракетного комплексу NASAMS.
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Про це політик повідомив на своїй сторінці у Х (колишній твітер).
Глава литовської держави вказав, що, перебуваючи в Києві, пообіцяв українському лідеру Володимиру Зеленському підтримку до перемоги.
Today in Kyiv I told my dear friend President @ZelenskyyUa that Lithuania will keep supporting Ukraine until victory.— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) August 23, 2023
Lithuania will deliver NASAMS launchers to Ukraine next month.
🇱🇹🤝🇺🇦 pic.twitter.com/cxDnB3FX6G
Яку кількість ЗРК планують передати наразі невідомо.
Раніше ми повідомляли про те, що українські пілоти почали навчання на літаках F-16.