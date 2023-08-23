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Литва передасть Україні пускові установки зенітно-ракетного комплексу NASAMS

Президент Литви Гітанас Науседа анонсував передачу Україні пускових установок зенітно-ракетного комплексу NASAMS.

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Президент Литви Гітанас Науседа та Президент України Володимир Зеленський
Президент Литви Гітанас Науседа та Президент України Володимир Зеленський © Гітанас Науседа / Х
Автор тексту: Юлія Ромашкевич
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Про це політик повідомив на своїй сторінці у Х (колишній твітер). 

Глава литовської держави вказав, що, перебуваючи в Києві, пообіцяв українському лідеру Володимиру Зеленському підтримку до перемоги.

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Яку кількість ЗРК планують передати наразі невідомо.  

Раніше ми повідомляли про те, що українські пілоти почали навчання на літаках F-16.

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