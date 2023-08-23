Прем'єр Фінляндії анонсував 18-ий пакет допомоги Україні

ДОПОМОГА СОЮЗНИКІВ

Прем'єр-міністр Фінляндської Республіки Петтері Орпо анонсував нову військову допомогу Фінляндії Україні важким озброєнням і боєприпасами, а також підтримку у відбудові.

Президент зустрівся з Прем'єр-міністром Фінляндії, який прибув з візитом в Україну

Реклама Читати продовження

Під час візиту до Києва прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо повідомив, Фінляндія планує цього тижня схвалити надання Україні 18-ої партії військової допомоги. До неї входитимуть важкі озброєння та боєприпаси, повідомляє Офіс Президента.

Прем'єр зауважив, що загалом його країна вже надала Україні допомоги на 1,7 мільярда євро, зокрема оборонної — на 1,2 мільярда євро.

Сторони обговорили пріоритетні для України позиції, які будуть відображені в наступних пакетах допомоги.

«Я впевнений: ми разом можемо зробити дуже корисні речі в оборонній індустрії. На осінь готуємо перший Форум оборонних індустрій тут, в Україні, щоб наші партнери побачили можливості нашої держави, нашого суспільства, як ми розвиваємо наші потужності. Щоб ми могли залучити додатковий потенціал партнерів. Разом дамо більше безпеки світові. Впевнений, що участь Фінляндії у Форумі буде продуктивною, і ми зацікавлені в налагодженні безпосередньої співпраці між нашими профільними підприємствами», — наголосив Президент.

За його словами, Фінляндія також змістовно підтримує глобальні зусилля щодо реалізації Формули миру, і сьогодні Прем’єр-міністр запевнив у готовності його країни виступити співлідером у реалізації низки її пунктів. Фінляндія також підтримує Україну на шляху до Євросоюзу й НАТО.

Раніше ми повідомляли про те, що Литва передасть Україні пускові установки зенітно-ракетного комплексу NASAMS.