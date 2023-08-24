Макрон на Кримській платформі: ми залишаємось з вами на цьому європейському шляху

Третій саміт Кримської платформи

Президент Франції Еммануель Макрон у виступі на третьому саміті Кримської платформи відзначив погіршення гуманітарної ситуації протягом 9 років в окупованому Криму. Також він запевнив, що Франція підтримує українців у прагненні «до справедливого і тривалого миру, що означає дотримання міжнародного права».

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У своїй промові Еммануель Макрон запевнив, що Франція не визнає ані спроби анексії Росією українських територій, ані результати так званих «виборів», проведених окупаційними адміністраціями в Криму.

Президент Франції наголосив, що наслідки російської агресії в Україні відчуваються в усьому світі.

— З моменту краху Чорноморської зернової ініціативи в липні Росія завдає ударів по основній інфраструктурі для експорту зерна в регіоні, ставлячи під загрозу глобальну продовольчу безпеку, — заявив Еммануель Макрон.

За словами президента Франції, це довело, що Росія ніколи не хотіла подолати один з прямих наслідків повномасштабного вторгнення, в той час як Європейський Союз продовжує співпрацювати з Україною, щоб забезпечити експорт зерна до країн Глобального Півдня.

На завершення Макрон заявив, що рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу є історичним.

— Ми залишатимемося поруч з вами на цьому європейському шляху та у ваших прагненнях до справедливого та тривалого миру, що означає дотримання міжнародного права, — вкотре наголосив Еммануель Макрон.