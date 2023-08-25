Греція планує розірвати контракт на обслуговування російських ЗРК, щоб передати їх Україні

СЕКРЕТНІ ДОКУМЕНТИ

На озброєнні країни є російські зенітно-ракетні комплекси «Тор-М1» та «Оса- AK/АКМ». Грецький уряд начебто вирішив скасувати дію контракту з РФ на обслуговування цих систем, щоб включити їх до переліку військової допомоги Україні.

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Такого висновку дійшли журналісти, які ознайомилися з секретними документами грецького Міноборони, що напередодні помилково були опубліковані на сайті парламенту.

У «зливі» йдеться про те, що Кабінет міністрів скасовує програми обслуговування російських систем, які є на озброєнні країни. Щобільше, Афіни не планують підписувати нові контракти з Москвою.

Уривок з секретного документа, який помилково було опубліковано на сайті грецького парламенту © pronews.gr

Наразі Греція має 21 самохідну ракетну систему «Тор-M1», 19 одиниць ЗРК «Оса-AK» та 20 — модернізованої версії «AKM», максимальною дальністю стрільби 10-12 кілометрів.

Усі ці комплекси розташовані на островах Егейського моря. Незабаром їх можуть зняти з озброєння, адже наявних запчастин вистачить лише на кілька місяців експлуатації.

Контракт на подальшу підтримку систем у наступні роки сягає понад 102 мільйонів євро, — йдеться у публікації грецького видання Pronews. Журналісти вважають, що найімовірніше ці ЗРК передадуть Україні через треті країни, а прийняте рішення є «суто політичним».