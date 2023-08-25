СПІВПРАЦЯ З АГРЕСОРОМ

Арво Халлік, чоловік Прем'єр-міністра країни Каї Каллас, володіє часткою у транспортній компанії Stark Logistics. Підприємство продовжувало співпрацювати з Росією під час війни в Україні. Про це йдеться у розслідуванні національної телерадіомовної компанії Естонії ERR.

Естонську прем’єрку закликають піти у відставку на тлі скандалу з бізнесом її чоловіка

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Президент Естонії Алар Каріс заявив напередодні, що Кая Каллас зобов'язана пояснити громадськості суть скандалу довкола підприємницької діяльності її чоловіка. Про це повідомляє національний мовник ERR.

«Трохи сумно говорити про це, оскільки сьогодні ми відзначаємо День Незалежності України, але я думаю, що громадськість чекає на пояснення від прем'єрки. І після цього їй, напевно, доведеться подумати самій і поговорити зі своїми радниками про те, якими будуть подальші дії», — сказав Каріс.

Арво Халлік та Кая Каллас © Siim Lõvi / ERR

Напередодні ERR опублікував розслідування, у якому журналісти стверджують, що транспортна компанія Stark Logistics, яка частково належить Арво Халліку, продовжувала співпрацювати з Росією під час війни в Україні.

Коаліція та опозиційні політики дотримуються різних думок щодо скандалу, який виник на тлі публікації матеріалу.

За словами Каллас, вона не цікавилася деталями бізнесу свого чоловіка та не має відношення до його підприємницької діяльності. Водночас вона наголосила, що Арво не порушував санкцій. Мовляв, через місяць після повномасштабного вторгнення Росії в Україну його компанія припинила надання логістичних послуг у РФ.

Фірма продовжує вантажоперевезення до Росії для свого естонського партнера, акціонерного товариства Metaprint, — пояснила Каллас і додала, що діяльність компанії у РФ повністю завершиться у вересні.

Партнери з коаліції вимагають від прем'єрки додаткових роз'яснень, а в опозиції закликали главу уряду піти у відставку.