Рівень смертності серед наближених Путіна особливо високий — Катрін Колонна про авіатрощу літака Пригожина

ПЕРЕДБАЧУВАНА ЗАГИБЕЛЬ

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колона з іронією прокоментувала передбачувану загибель Євгена Пригожина. У четвер, 24 серпня, на прохання агентства France-Presse про коментар, Колонна відповіла нагадуванням про те, що «рівень смертності серед наближених до Путіна особливо високий».

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«Це ризикована діяльність», — додала вона. Від подальших коментарів очільниця французького МЗС відмовилась.

У самому дипломатичному відомстві Франції агентству France-Presse вказали, що не можуть коментувати «обставини трощі, які далеко не зрозумілі».

«Поки що рано оцінювати наслідки передбачуваного зникнення/смерті Пригожина», — додали у французькому міністерстві. Вони використали слово «disparition», що означає як «зникнення», так і «смерть».

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«Якби це зникнення/смерть було доведено, це стало б вирішальним моментом», — підкреслило джерело AFP у МЗС.

«Вагнер» — це злочинна організація, яка виконує брудну роботу Путіна в Україні та багатьох країнах Африки, це збройне формування, яке живе хижацтвом, грабежами та вбивствами. Пригожин — це кров та злочини», — наголосив співрозмовник AFP у МЗС Франції.

Варто також додати, що офіційний представник уряду Франції Олів'є Веран заявив у четвер телеканалу France 2, що існують «обґрунтовані сумніви» щодо деталей того, що сталося з літаком, у якому Пригожин був зареєстрований пасажиром.

«Ми поки що не знаємо, за яких обставин сталася ця катастрофа. У нас можуть бути обґрунтовані сумніви», — зазначив Олів'є Веран.

Представник французького уряду також зауважив, що Путін використовував Пригожина для брудних справ:

— Те, що він зробив, невіддільне від політики Путіна, який доручив йому здійснювати всі ці розправи на чолі групи «Вагнер». Пригожин залишає за собою масові поховання. Він залишає за собою хаос на значній частині земної кулі. Я маю на увазі Африку, Україну та саму Росію.

Нагадаємо, у Росії, 23 серпня біля села Куженкіно Бологівського району Тверської області, розбився бізнес-джет Євгена Пригожина Embraer Legacy 600. Серед пасажирів значився і сам очільник ПВК Вагнер та його права рука Дмитро Уткін.

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