Франція та ЄС витратять 200 млн євро на знищення надлишків вина

Для підтримки фермерів

За допомогою такого кроку французький уряд та Єврокомісія хочуть зміцнити ціни на напої та таким чином підтримати місцевих виробників.

Реклама Читати продовження

Великі виноробні регіони Франції та інших країн Європи зазнають труднощів через перехід споживачів на пиво та коктейлі, підвищення цін, яке спровокувало скорочення витрат на вино, та закриття ресторанів після Covid-19.

За даними Єврокомісії, споживання вина цього року в Португалії впало на 34%, Німеччині — на 22%, у Франції — на 15%, в Іспанії — на 10% . Найбільше постраждали виноградники, які виробляють червоні та рожеві вина.

Падіння попиту на вино призвело до надвиробництва, різкого падіння цін і серйозних фінансових труднощів виноробів.

В ЄС були передбачені кошти для знищення вина: загальна сума складала 160 млн євро. Зараз французький уряд вирішив виділити додаткові гроші на підтримку фермерів.

При цьому у міністерстві сільського господарства Франції наголосили, що виробники вина мають і самі шукати виходи з кризи та адаптуватися до змін. Наприклад, спирт, видобутий з вина, можна використати для виробництва дезінфікуючих засобів для рук, засобів для чищення або парфумів. Також фермерів закликали не збільшувати площі виноградників, а перейти на оливки.

Востаннє Європа страждала від кризи перевиробництва вина в середині 2000-х років: тоді Європейський Союз скоротив виготовлення алкогольного напою.