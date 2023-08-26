Експрезидент Франції Ніколя Саркозі постане перед судом за звинуваченням у змові з Каддафі

Суд для колишнього президента

Колишнього французького лідера звинувачують у тому, що він допомагав Муаммару Каддафі покращити його імідж на міжнародній арені.

Саркозі та Каддафі разом під час візиту останнього до Франції у 2007 році

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Національна фінансова прокуратура Франції повідомила, що кримінальну справу щодо щодо фінансування виборчої кампанії Ніколя Саркозі в 2007 році режимом лівійського диктатора Муаммара Каддафі передано до суду.

За попередніми даними, розгляд справи призначать на початок 2025 року. Сам Саркозі, який уже має вироки у двох справах про корупцію (зараз він їх оскаржує), заявляє про свою повну невинуватість.

Крім Саркозі, на лаві підсудних опиняться ще 12 осіб, зокрема й колишні міністри Клод Геан та Бріс Ортефе. Втім, вони теж різко відкидають звинувачення.

Як відомо, головний свідок обвинувачення стверджує, що наприкінці 2006 — на початку 2007 років передав Ніколя Саркозі 5 мільйонів євро. Сам Саркозі на той час обіймав посаду міністра внутрішніх справ. За ці гроші він допомагав Каддафі відновити втрачені через звинувачення в тероризмі позиції в міжнародному співтоваристві.

Експрезидент постане перед судом за звинуваченнями в «пасивній корупції», «злочинній змові», «незаконному фінансуванні виборчої кампанії» та «приховуванні незаконного присвоєння державних коштів» Лівії.