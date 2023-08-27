Вибух на газовій станції в Румунії: дві людини загинули, десятки поранено

Трагедія в Румунії

Увечері 26 серпня на на станції LPG зі зрідженим газом у повіті Креведія за 30 км від Бухареста пролунав потужний вибух: спалахнула пожежа.

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Перший вибух пролунав близько 19:30. На місце одразу вирушили рятувальники, проте попри всі їхні зусилля одразу впоратися з пожежею не вдалося: вогонь перекинувся на іншу газову цистерну, о 21:00 пролунав другий вибух. За останніми даними після першого вибуху постраждали 8 осіб, а після другого — 50. Із них 39 — рятувальників, також поранення отримали двоє поліцейських та двоє жандармів. 10 осіб у важкому стані. Рятувальники евакуювали понад 3000 людей.

Спочатку повідомлялося про одного загиблого, проте згодом стало відомо про те, що в лікарні померла ще одна людина: жінка, в якої було обпалено 95% тіла.

Прем’єр-міністр Марчел Чолаку повідомив, що Румунія активувала механізм цивільного захисту ЄС. Завдяки цьому поранених перевезуть до лікарень Італії та Бельгії. 27 серпня пообіді ще двох пацієнтів перевезуть до Австрії. Наразі ж до вильоту готується вже п'ятий літак із постраждалими.

Екстрені служби під час рятувальної операції © INQUAM PHOTOS / REUTERS

Пожежа була такої сили, що спочатку пожежники навіть не могли розпочати гасіння: рятувальники спочатку направили до осередку вогню спеціальних пожежних роботів.

Президент Румунії Клаус Йоганніс відрегував на трагедію та закликав якомога швидше розібратися в ситуації:

— Щойно ситуація в зоні ризику стабілізується, необхідно швидко розпочати розслідування, щоб з'ясувати, чи порушено закон та правила.

Що саме стало причиною вибуху наразі невідомо. Проте з'явился інформація про те, що станція насправді була закрита ще три роки тому, після перевірки ще влітку 2020 року, коли було виявлено низку порушень. Також ЗМІ повідомляють, що станція належить компанії SC Flagas, власником якої є Йонуцу Долдуреа, син мера міста Каракал.

Румунські пожежники під час ліквідації наслідків вибуху © INQUAM PHOTOS / REUTERS

Розслідуванням трагедії займається Генеральна прокуратура Румунії. Основна версія слідчих наразі полягає в тому, що перший вибух стався під час переливання газу з одного резервуару до іншого.