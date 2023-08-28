Велика зустріч французької дипломатії: У Парижі відкрили щорічну конференцію послів

У ЦЕНТРІ УВАГИ — УКРАЇНА

У Парижі розпочалася щорічна конференція послів — важлива зустріч французької дипломатії. У ній візьмуть участь 162 посли та п’ятнадцять постійних представників Франції.

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Сьогодні зранку на конференції вже виступив президент Франції Еммануель Макрон. У вівторок там запланований виступ міністерки Європи та закордонних справ Катрін Колонни. Потім, у середу, прем'єр-міністерка Елізабет Борн представлятиме пріоритети зовнішньої політики уряду.

Однією з найважливіших тем 29-ї конференції стане Україна. Дипломати говоритимуть про прагнення Києва приєднатися до Європейського Союзу. На запрошення французької колеги Катрін Колонни захід відвідає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Також у Парижі міністр проведе переговори з керівництвом Франції та провідними компаніями французького оборонно-промислового комплексу.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба AFP - SERGEY DOLZHENKO

Окрім цього, під час конференції дипломати обговорюватимуть переворот у Нігері з можливістю військового втручання ECOWAS, війну в Судані, ліванську кризу та конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.

Сьогодні під час свого виступу Еммануель Макрон заявив, що Посол Франції залишиться в Нігері, попри тиск з боку армії, яка захопила владу в країні минулого місяця.

«Я вважаю, що наша політика є правильною. Вона ґрунтується на мужності президента Мохамеда Базума, на відданості нашого посла, який залишається на місці, попри тиск, попри всі заяви нелегітимної влади», — наголосив Макрон.

Також під час зустрічі посли розглядатимуть головні події 2024 року, зокрема європейські вибори в червні, Олімпійські ігри в Парижі в липні та саміт Франкофонії, який відбудеться у Франції вперше за тридцять років.