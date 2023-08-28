Глава МЗС України Дмитро Кулеба відвідає Чехію, Францію та Іспанію

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТУР

Дмитро Кулеба уже прибув до Праги, там він проведе зустріч із чеським колегою Яном Ліпавським. На черзі візити до Франції та Іспанії.

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Про маршрут та завдання європейського туру міністра закордонних справ України повідомили на офіційному сайті МЗС.

«28 серпня у Празі на запрошення чеського колеги Яна Ліпавського, звернеться до глав дипломатичних місій Чехії як почесний гість щорічної конференції послів. Міністр також проведе двосторонні переговори щодо розвитку військово-технічного співробітництва», — йдеться у тексті.

Як повідомляє Radio Prague International, покликаючись на чеське Міністерство закордонних справ, під час зустрічі міністри говоритимуть про продовження всебічної підтримки України з боку Чехії та широке чесько-українське співробітництво. Зокрема, йтиметься про підготовку «Форуму для України» та парламентського саміту міжнародної «Кримської платформи» у жовтні 2023 року в Чехії.

Ян Ліпавський, міністр закордонних справ Чеської Республіки AP - Hanna McKay

«Платформа об'єднує національні та міжнародні зусилля щодо відновлення територіальної цілісності України та звільнення півострова від російської окупації», — зазначають у матеріалі.

Окрім того, зазначають, що на зустрічі говоритимуть і про підтримку українського мирного плану на міжнародному рівні та перспективи європейської інтеграції України.

А вже 29 та 30 серпня Дмитро Кулеба у Парижі зустрінеться для переговорів з французькими високопосадовцями та представниками провідних компаній оборонно-промислового комплексу. 31 ж серпня в Іспанії він долучиться до неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

«Основними темами переговорів у Чехії, Франції та Іспанії будуть нові постачання зброї для посилення наших воїнів, зокрема зміцнення протиповітряної оборони, просування Формули миру та підготовка до Глобального саміту миру, відкриття до кінця цього року переговорів про вступ України до ЄС», — пишуть на сайті українського МЗС.

Також зауважують, що ще одна мета цих зустрічей — залучити європейських представників «до участі в першому Форумі оборонних індустрій, який відбудеться в Україні восени».