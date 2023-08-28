Греція може надати Україні свої «Леопарди» в обмін на оновлену бронетехніку
З відповідною пропозицією до Греції звернулася Німеччина. Так пропонують передати Україні 100 Leopard 1A5, які зараз є на озброєнні грецької армії, а замість них отримати модернізовану бронетехніку.
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Про це, зокрема, пише видання Flight. Зазначають, що в обмін на застарілі Leopard 1A5 Греції пропонують модернізовані танки з італійських запасів за принципом «один до одного». Німеччина ж візьме на себе витрати з повного капітального ремонту на на підприємствах у самій Греції або ж у будь якому іншому місці за вибором грецького уряду. У ході модернізації бронетехніка буде оснащена сучасними тепловізорами, які нині використовуються на Leopard 2 та додатковою бронею.
Танки можуть обміняти за принципом тристоронньої угоди, як це вже робили раніше з іншою бронетехнікою. Так, на приклад, Україна отримала грецькі БМП-1, натомість Греції передали німецькі Marder 1.