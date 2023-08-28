Греція може надати Україні свої «Леопарди» в обмін на оновлену бронетехніку

ПЕРЕОЗБРОЄННЯ ЄВРОПИ

З відповідною пропозицією до Греції звернулася Німеччина. Так пропонують передати Україні 100 Leopard 1A5, які зараз є на озброєнні грецької армії, а замість них отримати модернізовану бронетехніку.

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Про це, зокрема, пише видання Flight. Зазначають, що в обмін на застарілі Leopard 1A5 Греції пропонують модернізовані танки з італійських запасів за принципом «один до одного». Німеччина ж візьме на себе витрати з повного капітального ремонту на на підприємствах у самій Греції або ж у будь якому іншому місці за вибором грецького уряду. У ході модернізації бронетехніка буде оснащена сучасними тепловізорами, які нині використовуються на Leopard 2 та додатковою бронею.

Танки Leopard-1 © Flight

Єдина вимога, яку Німеччина ставить Греції, це щоб передані були тільки справні танки. Адже Leopard 1A5, які нині стоять на озброєнні грецької армії не модернізувалися понад три десятиліття.

Танки можуть обміняти за принципом тристоронньої угоди, як це вже робили раніше з іншою бронетехнікою. Так, на приклад, Україна отримала грецькі БМП-1, натомість Греції передали німецькі Marder 1.

Грецький Marder 1A3 бере участь у міжнародних навчаннях THRACIAN COOPERATION-23, лютий 2023 року © Flight

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