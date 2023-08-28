Рівно за рік в Парижі стартують Паралімпійські ігри

Олімпіада-2024

Париж, Франція – Паралімпійські ігри пройдуть з 28 серпня по 8 вересня 2024 року. Організатори хочуть, щоб змагання зібрали якомога більше глядачів та стали такими ж популярними, як Паралімпіада в Лондоні 2012 року.

Велосипедист Олександр Лоте на паралімпійських змаганнях в Токіо, серпень 2021 року

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Церемонія відкриття Паралімпійських ігор у Парижі відбудеться в центрі французької столиці, між Єлисейськими полями та площею Згоди.

У Паралімпіаді візьмуть участь близько 4700 спортсменів. Вони змагатимуться у 22 видах спорту. Всього доступні 2,8 мільйона квитків. Ціна стартує від 15 євро, 50% квитків мають вартувати до 25 євро. Вони продаватимуться з 9 жовтня, повідомила президент Паралімпійського комітету Марі-Амелі Ле Фур.

«Ми хочемо зробити ці Паралімпійські ігри народним святом: зробити так, щоб французи приїжджали великими сім'ями, щоб разом відчувати емоції, які дарують змагання паралімпійців», — сказала вона.

Після величезного успіху Олімпійських ігор 2012 року у Лондоні паралімпійські змагання стали обов'язковою частиною програми спортивного свята. В англійській столиці стадіони були заповнені, і всього продали 2,7 мільйона квитків, що на 900 тисяч більше, ніж у Пекіні у 2008 році.