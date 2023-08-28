Угорщина має намір продовжити заборону на ввезення українського зерна
Угорська влада збирається закрити кордон для деяких українських зернових продуктів з 16 вересня. про це повідомив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь.
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Він зазначив, що якщо Європейський Союз не продовжить заборону на імпорт українського збіжжя до деяких країн, яка діє до 15 вересня, то Угорщина зробить це самостійно, пише Agrar Szektor. За словами угорського міністра сільського господарства, на такий крок підуть «з метою захисту внутрішнього ринку».
«Останніми роками сільське господарство Угорщини переживає один шок до іншого. Епідемія коронавірусу, посуха, війна, що вирує в нашому районі та її наслідки, енергетична криза, спричинена провальними брюссельськими санкціями, зростання цін і те, що дешева українська сільськогосподарська продукція безмитно заполонила європейський ринок — все це труднощі для виробників», — йдеться у матеріалі видання.