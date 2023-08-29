Без демонстрації релігійної приналежності: ученицям державних шкіл Франції заборонили носити абаї

СУПЕРЕЧЛИВА ЗАБОРОНА

Міністр національної освіти та молоді Габріель Атталь 27 серпня повідомив, що з початку нового навчального року ученицям забороняють носити абаю — традиційну близькосхідну довгу сукню. Атталь вважає, що відвідування занять у цьому одязі є релігійним жестом та викликом республіці. Такий крок уряду вже розкритикували «зелені» та ліва партія «Непокірна Франція». Це рішення назвали черговою абсурдною та повністю штучною релігійною війною через жіночий одяг та проявом ісламофобії.

Реклама Читати продовження

У Франції з 2004 року діє заборона носити в державних школах атрибути чи одяг, які явно свідчать про релігійну приналежність учнів. Зокрема, як зазначено в циркулярі того ж року, це будь-які різновиди ісламських хусток, кіпи (єврейські чоловічі головні убори) або надміру великі натільні хрести.

У документі від 2022 року Міністерство освіти уточнює, що заборонені не тільки ті атрибути, які є релігійними за своєю природою, а й ті, які можуть непрямо вважатися такими через поведінку учня, — ті самі абаї, а також довгі спідниці.

«Одяг, який не є, суворо кажучи, релігійним, може бути заборонений, якщо його носять так, щоб явно показати релігійну приналежність», — пояснюється в офіційному документі.

Утім, у Французькій раді мусульманського культу (CFCM) повідомляли, що абая є не символом ісламу, а радше модою.

Релігійна символіка у публічній сфері

У Французькій Республіці світськість вважається національним надбанням і навіть має назву — лаїцизм (французький рух за звільнення суспільного життя країни від церковного впливу. — Ред.) Йдеться про те, що держава гарантує свободу совісті та надає як вірянам різних конфесій, так і невірам однакові права, дотримуючись нейтральності у цій сфері. Світськість — найважливіша частина французької державної системи освіти.

У Франції не припиняються суперечки між послідовниками різних підходів до принципів світської держави. Прибічники ліберального підходу наголошують на свободі віросповідання і виступають проти широких заборон на релігійну атрибутику в держустановах.

Їхні опоненти — прихильники «суворішої» світськості — вважають, що не лише держустанови, а й увесь громадський простір слід зробити якомога нейтральним, а для релігії залишити приватну сферу.

Останніми роками скандали та суспільні дебати на цю тему у Франції найчастіше розгорталися навколо ісламської атрибутики. Заборону її носіння в державних установах (а подекуди й у публічному просторі) активно ініціюють французькі праві та крайні праві. Наприклад, улітку 2016 року у Франції розпочалася бурхлива полеміка після того, як деякі комуни заборонили носіння ісламського пляжного костюма буркіні.

Питання про абаї у французьких школах уже давно на порядку денному. Наприклад, у листопаді 2022 року в Монтобані, що на півдні країни, учительку було взято під поліційну охорону. Причиною цього стало відео в тікток від старшокласниці. На ньому викладачка вичитує ученицю через абаю. Скарги до поліції подали обидві.