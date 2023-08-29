Зустріч із Макроном та зброярами і просування «формули миру»: візит Дмитра Кулеби до Парижу

Почесний гість

Париж – Міністр закордонних справ України прибув до Парижу у вівторок із дводенним візитом. На порядку денному – зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном та представниками компаній оборонно-промислового комплексу. Це другий візит Дмитра Кулеби в Париж та перша спільна із французькою колегою Катрін Колонною пресконференція в стінах Міністерства Європи та закордонних справ Франції.

Реклама Читати продовження

З початком війни Росії в Україні європейські держави виказали свою підтримку українському суверенітету та незалежності. Сьогодні зовнішня політика Франції, представлена міністеркою Європи та закордонних справ Катрін Колонною, повністю збігається із візією західноєвропейських держав: суверенітет та незалежність України потрібно підтримувати повністю та неупереджено, а перемога України – це держава в кордонах 1991 року. Про це йшлося в перший день візиту Дмитра Кулеби до Парижу. Там він став почесним гостем на конференції послів Франції, представив своє бачення майбутнього України у світі:

— Для мене велика приємність бачити пані Колонну знову, особлива честь бути почесним гостем на конференції. Це запрошення насправді адресовано українському народу. Ми це дуже цінуємо.

Дмитро Кулеба став почесним гостем на конференції послів Франції © Ксенія Жорноклей

«Я подякував президенту Макрону за всю цю підтримку, яку Україна отримує з початком повномасштабного вторгнення, не лише зброя, “Скальпи”, радари, колісні танки, але також велика політична підтримка на шляху до НАТО та ЄС. Ця підтримка для нас дуже важлива, і ми завжди будемо за неї вдячні уряду та народу Франції», – заявив Дмитро Кулеба.

Міністри закордонних справ України та Франції говорили про контрнаступ та усе необхідне для його вдалого проведення, про мирний план України, який представив президент Зеленський, та зернову угоду і продовольчу безпеку у світі. Йшлося і про знищення Росією зернової інфраструктури, що Катрін Колонна назвала «актом шантажу».

Про безпеку та оборону

В перший день візиту до Франції Дмитро Кулеба зустрівся із представниками оборонних підприємств. Там говорили не лише про робочі місця, а й про цілісну інтегровану оборонну промисловість, частиною якої є Україна, а бенефіціаром – уся Європа.

«Ми пам’ятаємо, нещодавно говорили: безпека Європи неможлива без Росії. Тепер, я сподіваюсь, що всі зрозуміли, що стратегічна безпека не може бути без України. Україна готова захищати її цінності. Для нас дуже важливо, що Франція є рушійною силою в багатьох процесах побудови сильної Європи», – заявив Дмитро Кулеба.

Шлях до ЄС та НАТО, солідарність і зернова угода

У Парижі Дмитро Кулеба іще раз заявив, що Україна провела низку важливих реформ і готова до подальшого руху в ЄС, та нагадав твердження, в контексті липневого саміту НАТО у Вільнюсі, що без України Європа не буде безпечним місцем для життя.

Міністр окремо подякував Франції за ініціативи в енергетичній безпеці, які допомогли українцям пройти зимовий сезон: — Завдяки такій солідарності Україна змогла пройти цю зиму. Переконаний, що спільно ми пройдемо цей шлях і цієї зими, і ми це також обговорили з Катрін».

Пан Кулеба наголосив і на тому, що Україна зацікавлена у відновленні зернової угоди. Вже є альтернатива заблокованому коридору: новим шляхом вже вийшло два кораблі.

«Цей шлях не буде заручником російського шантажу, і ми обговорили, як будемо його розвивати», – заявив Кулеба.

Міністерка Європи та закордонних справ Катрін Колонна заявила, що Франція поруч з Україною у реалізації Формули миру © Ксенія Жорноклей

З Макроном говоритимуть про формулу миру

Сьогодні Дмитро Кулеба також зустрінеться із президентом Еммануелем Макроном, обговорюватимуть мирний план президента України Володимира Зеленського.

«Україна прагне миру, більше ніж хто-небудь. Ми бачимо, як Росія продовжує цю війну. Росія не налаштована на мир, тому Україна повинна показати на полі бою, на що здібна. Є дипломатичний шлях – «Формула миру» Володимира Зеленського. Після зустріч в Копенгагені та в Джидді цей план набув нової форми. Ми рухаємося вперед до сталого та справедливого миру. Справедливий мир – це Україна в кордонах 1991 року. Сталий – це коли Росія більше не зможе зчинити акт агресії проти України або іншої держави. Мирна пропозиція не нав’язується країною, що напала, а правила гри встановлюються країною, на яку напали», – заявив Кулеба.

«Формула миру» складається із 10 пунктів, які можуть обирати країни-партнери і долучатися до їх реалізації. За словами Катрін Колонни, Франція – не єдина країна, яка підтримає її:

«Франція може відіграти важливу роль в цьому процесі, тому що з кожної з країн, з якими говорять про «формулу миру», ми маємо дуже добрі відносини. Ми – не одні. Ми поруч з Україною».