Міністри оборони країн ЄС підписали протокол про наміри щодо навчального центру F-16 у Румунії

НАВЧАННЯ ПІЛОТІВ

Під час участі у неформальній зустрічі міністрів оборони країн Європейського Союзу, що відбулася в місті Толедо в Іспанії, Міністерство національної оборони Румунії, Міністерство оборони Королівства Нідерландів і компанія Lockheed Martin підписали лист-угоду щодо навчального центру F-16 у Румунії.

Реклама Читати продовження

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Румунії.

«Створивши Навчальний центр для пілотів літаків F-16, Румунія забезпечить високоякісне навчальне середовище для румунських пілотів, а також для пілотів із країн-союзників і партнерів, включаючи Україну», — наголосив міністр національної оборони Румунії Анхель Тілвар.

Лист про наміри стосується створення Навчального центру F-16 в Румунії. Ініціатива спрямована на підтримку розвитку навичок румунських пілотів у керуванні літаками F-16, які виконують різноманітний спектр завдань та стратегічних місій. За допомогою цього центру Румунія прагне забезпечити навчання не лише для румунських пілотів, а й для пілотів із країн-союзників і партнерів, включаючи Україну.

Для реалізації цього проекту Королівські ВПС Нідерландів зроблять свій внесок, розмістивши кілька літаків F-16 на 86-й авіабазі «Лейтенант Авіатор Георге Мочорніца», таким чином сприяючи ефективній підготовці пілотів. Компанія Lockheed Martin також забезпечить технічну підтримку через льотних інструкторів та інженерно-технічний персонал. Завдяки цій співпраці буде забезпечено комплексне навчання відповідно до міжнародних стандартів.

Навчальний центр F-16 на 86-й авіабазі стане відповідним регіональним центром, що вже підтверджено підписанням Спільної декларації на Вільнюському саміті НАТО в липні 2023 року.