Повоєнне відновлення України та загрози для світового порядку: головне із промови президента Франції

Розмова з послами

У понеділок, 28 серпня, відбулися щорічні збори послів Франції. Під час заходу президент Еммануель Макрон виступив із традиційною програмною промовою про зовнішню політику країни. Лідер Франції говорив про війну Росії проти України, про «епідемію» військових переворотів у деяких країнах Африки, проблему Нагірного Карабаху та відносини з Іраном, де ув'язнено французьких громадян.

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Про війну в Україні

У зверненні до французьких послів президент Макрон говорив, що треба і надалі підтримувати Україну та допомагати в «її опорі та військових зусиллях». І це повинно бути «незмінно та непорушно». А завершення війни в Україні — це не тільки про припинення вогню чи перемир’я. Міцний мир, на його думку, може базуватись лише на повазі до суверенітету українського народу та міжнародного права. Наголосив Еммануель Макрон і на тому, що країни-партнери мають готуватися до повоєнного відновлення України.

«Ця війна стосується всього світу, оскільки йдеться про нашу здатність домогтися дотримання міжнародного права, базових принципів і, зокрема, принципу недоторканності кордонів», — заявив Макрон.

На думку президента Франції, світ не повинен ділитись у своєму ставленні до війни в Україні. Зокрема, він говорив про низку держав, передусім Глобального Півдня, які відкрито не спромоглися засудити агресію Росії. Макрон закликав дипломатів протистояти наративу, який часто звучить поза межами Європи: мовляв, «це ваша, європейців, війна, вона нас не стосується».

Також президент Франції привітав роботу французького МЗС щодо підтримки дипломатії України у її прагненні донести українську позицію до інших країн.

Про загрози для міжнародного порядку

У своїй промові Еммануель Макрон нагадав, що французькі дипломати сьогодні працюють в умовах загострення суперництва між провідними державами світу, а «найближчими місяцями Франція має докласти значних зусиль, щоб уникнути поділу, розколу світового ладу». А це, на його думку, може призвести до ослаблення Європи та країн Заходу. Та закликав дивитися на ці процеси «тверезо, але без надмірного песимізму».

«Поступово ставиться під сумнів наш міжнародний лад, його принципи, різні форми його організації, у яких Захід — і це треба ясно сказати — мав і продовжує мати домінантне становище», — зазначив французький президент.

Такі ризики, на думку очільника Франції, з’явились через повномасштабну війну РФ проти України і через посилення від Азії до Африки «політики ресентименту», яка «підживлюється переосмисленим чи вигаданим антиколоніалізмом».

Про «епідемію путчів» у країнах Африки

Звичайно, у промові йшлося і про Африку, де, за словами Макрона, триває «епідемія путчів». Це такі країни, як Малі, Буркіна-Фасо, Гвінею і тепер Нігер. І, за словами президента, у цій ситуації Франція має тримати баланс і діяти без слабкості та патерналізму (система політичних взаємин, у яких одна сторона посідає позицію авторитетного опікуна, а інша — опікуваного, — Ред.)

Франція і надалі буде дотримуватись в Африці вже визначеної політики, яка дала позитивний результат. За словами Макрона, саме військове втручання Франції для боротьби з ісламістськими терористичними угрупованнями допомогло зберегти Малі та Буркіна-Фасо «у їхніх територіальних кордонах».

Про Нагірний Карабах

Також Макрон анонсував перемови з прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, говоритимуть про Нагірний Карабах та зняття блокади з Лачинського коридору:

— Ми вимагатимемо повного дотримання принципів роботи Лачинського гуманітарного коридору і знову виступимо з дипломатичною ініціативою з цього питання на міжнародному рівні, щоб посилити тиск.

Про Іран

Макрон закликав Іран звільнити чотирьох громадян Франції, які перебувають «у неприйнятних умовах» в тутешніх катівнях. «Ніщо не може виправдати утримання французьких громадян у в'язницях та у неприйнятних умовах в Ірані», — заявив президент.

Серед ув’язнених, зокрема, Луї Арно, який перебуває під вартою в Ірані з вересня 2022 року, а також викладачка Сесіль Колер та її чоловік Жак Паріс, заарештовані іранською владою в травні 2022 року за звинуваченням у «шпигунстві». Особу четвертого француза не називають.