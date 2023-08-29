Польща та країни Балтії закриють кордони з Білоруссю у разі «критичного інциденту»

ПРОВОКАЦІЇ НА КОРДОНІ

Польща, Латвія, Литва та Естонія повністю закриють кордони з Білоруссю якщо станеться «критичний інцидент» за участю найманців приватної військової компанії «Вагнера».

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Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський. Він зазначив, що «країни очікують можливих інцидентів, у тому числі збройного характеру, та закликали Мінськ вивести найманців ПВК «Вагнера» з Білорусі.

«Якщо станеться критичний інцидент, незалежно від того, на якому кордоні це буде, ми застосуємо негайні заходи у відповідь. Всі прикордонні переходи, які наразі відкриті — як пасажирські, так і вантажні — будуть закриті», — сказав Камінський.

Він також зазначив, що смерть ватажків ПВК «Вагнера» Євгенія Пригожина і Дмитра Уткіна «не змінює фактичної ситуації в Білорусі».

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