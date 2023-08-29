У Франції пройшов концерт на підтримку одеської музичної школи, пошкодженої ударом РФ

Благодійність

Концерт відбувся в передмісті Парижа Булонь-Біянкур. Усі виручені від заходу кошти підуть на відновлення одного із найстаріших музичних навчальних закладів України — ліцею імені Петра Столярського.

У передмісті Парижа пройшов концерт на підтримку музичної школи Одеси, яка постраждала від удару РФ

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Ідею про проведення концерту подав відомий піаніст-віртуоз, ізраїльський та британський музикант Євген Кісін. Співорганізаторами стали асоціації «Les amis d’Odessa» та JewSalsa. На концерті виступили французький скрипаль Давид Амселлем, співачка, яка народилася та вчилася в Україні, Олена Якубсфельд та піаністка Дар'я Уланцева. Під час вистави пролунали французькі, українські та єврейські пісні.

Внаслідок російської атаки на Одесу 23 липня 2023 року було пошкоджено десятки пам'яток культурної спадщини національного та місцевого значення, у тому числі й музичну школу імені Столярського. Перша в СРСР спеціалізована музична школа для обдарованих дітей була збудована у 30-х роках минулого століття. Ім'я Петра Столярського, скрипаля та педагога, засновника школи, цей навчальний заклад отримав ще за життя музиканта.

Музичний ліцей імені Столярського постраждав під час російських обстрілів © DR