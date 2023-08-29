Чехія підтримує мирний план Зеленського

РЕАЛІЗАЦІЯ МИРНОГО ПЛАНУ

Чехія повністю підтримує мирний план із 10 пунктів, представлений президентом України Володимиром Зеленським, і готова допомогти у його реалізації.

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Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський, передає Euractiv.

«Ми повністю підтримуємо мирний план президента Зеленського. Це залишається єдиним виходом із найбільшої війни на європейській землі з часів закінчення Другої світової війни», — сказав Липавський.

Восени Зеленський представив мирний план із 10 пунктів. План передбачає, серед іншого, ядерну безпеку, захист продовольчої та енергетичної безпеки, відновлення територіальної цілісності України та повне виведення російських військ.

«Разом із Францією ми обрані співголовами першої групи з ядерної та радіаційної безпеки. Це відповідальність, яку ми маємо виконати», — сказав Липавський.

За словами Липавського, той факт, що Чехія стане співголовою групи з ядерної безпеки, є прямим результатом мирних переговорів, які відбулися в Джідді (Саудівська Аравія) 5-6 серпня.

«Ми знаходимося в чудовому становищі для здійснення цієї діяльності», — сказав Липавський, додавши, що країна має глибокі ноу-хау в галузі ядерної безпеки.

Міністр закордонних справ України Кулеба додав, що дві країни можуть співпрацювати і в інших сферах, а саме в Африці, щоб «похитнути позиції Росії в регіоні».

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