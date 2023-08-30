Більше половини європейських зимових курортів можуть закритися через брак снігу

Лижі не їдуть?

Від 50% до 98% гірськолижних курортів Європи опиняться під загрозою закриття, якщо середня температура повітря у світі підвищиться більш ніж на 2°C щодо доіндустріального рівня, тобто температур 1850—1900 рр. Такого висновку дійшли французькі та австрійські вчені, які змоделювали майбутнє більш ніж 2000 європейських курортів. Між тим минулого року повітря було тепліше у середньому на 1,15°, і така тенденція зберігається останнє десятиріччя. Що може врятувати курорти?

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Вчені дослідили перспективи 2234 європейських курортів, розташованих у 18 гірських масивах 28 країн — від Британських островів до Туреччини. Їхні висновки опубліковані в науковому журналі Nature Climate Change.

Доіндустріальний рівень, тобто середні температури 1850-1900 років, — це орієнтир, яким користуються вчені, щоб арифметично описати зміну клімату. Вважається, що відтоді світовий термометр піднявся вже на 1,15°C. Всесвітня метеорологічна організація з великою ймовірністю передбачає, що до 2027 року ця цифра перевищить 1,5°C. В такому випадку з високим ризиком нестачі снігу зіткнеться 32% курортів.

Якщо ж показники світового термометру збільшаться на понад 2°C, у такій ситуації опиняться 53% європейських курортів. При підвищенні на 3°C в небезпеці буде 91% центрів зимового дозвілля, а на 4°C — снігу не буде майже ніде, тобто на 98% з вивчених курортів.

При зростанні температури на 3°C сніг зникне на 87% курортів Швейцарії, 93% курортів Франції, 94% курортів Австрії. У Німеччині та Італії серйозні проблеми зі снігом виникнуть абсолютно у всіх центрах зимового дозвілля.

Курорт Семно у Французьких Альпах, грудень 2022. © Jeff Phaud / AFP

Вчені прийшли до таких цифр, вивчивши дані найбільш несприятливих з точки зору снігу зим з 1961 по 1990 роки. Фахівці також взяли до уваги частоту малосніжних зим, висоту схилів і те, наскільки відкритою є місцевість та де розташовані траси. Ці чинники змінюються від країни до країни.

Зокрема, у Франції сніговий покрив стає значно тоншим залежно від висоти, зазначають фахівці. Це означає, що розташовані на середній висоті лижні курорти очікує набагато гірше майбутнє, ніж станції високо в горах.

Штучний сніг не шкідливий для природи, та його використання збільшує вуглецевий слід

Одним із способів вирішення проблеми може стати перехід на штучний сніг або принаймні додавання його до природнього. Проте такий підхід також може створити проблеми, підкреслюють автори дослідження.

Виробництво снігу є нешкідливим для екології, та вимагає великої кількості електроенергії та води, а це у свою чергу збільшує вуглецевий слід, як і використання транспорту, необхідного, щоб доставити в гори воду для роботи снігових гармат.

Навіть зараз на виробництво штучного снігу йдуть сотні тисяч кубометрів води. Наприклад, на курорті Валь-Сені у Французьких Альпах витрачають від 400 до 450 тисяч кубометрів на рік. У хороших метеоумовах гармати повинні працювати щонайменше 96 годин, щоб повністю покрити снігом одну трасу.

«Раніше Європі було потрібно близько 100 мільйонів кубічних метрів води на рік, а споживання енергії було на рівні 300 гігават-годин, що відповідає 80 000 тонн еквівалента CO2. Ці цифри збільшуються на 10—20% при потеплінні клімату на 2°C та на 10%—40% при 4°C», — пояснив в інтерв'ю Le Figaro один із авторів дослідження, директор Національного центру метеорологічних досліджень CNRM Самюель Морен.

Нині найбільше ресурсів для виробництва штучного снігу витрачають Франція та Австрія. Судячи з підрахунків учених, ці ж країни залишаться лідерами і надалі.

Втім, виробництво снігу найбільше впливає на навколишнє середовище у державах, де частка вугілля в електроенергетиці досі є великою — зокрема, в Польщі. Тому, хоча на польських курортах штучного снігу не так багато, один гірськолижник забруднює там атмосферу більше, ніж будь-де.

Якщо частка штучного снігу на європейських курортах зросте, найбільший вуглецевий слід залишатимуть Австрія та Італія, вважають вчені. За найекстремальнішого зі сценаріїв він зросте на 30%.