Підтримка Франції

Макрон прийняв Кулебу у Франції: говорили про військову підтримку та «формулу миру»

Також вони обговорювали експорт українського зерна до країн Африки та інших регіонів.

Кулебa зустрівся з Мaкроном у Фрaнції © Дмитро Кулебa у твітері

Реклама Читати продовження Під час свого візиту до Франції 30 серпня очільник МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся із президентом Емманюелем Макроном. I was honored to be received by @EmmanuelMacron following his contacts with @ZelenskyyUa. Discussed further military support, expanding the Peace Formula coalition and our grain exports to countries in Africa and beyond. I thanked him for reaffirming France’s continued support. pic.twitter.com/Xat5DE2VCg — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 30, 2023 Як розповів Кулеба, вони з французьким лідером обговорили подальшу військову підтримку України. Також розмова стосувалася розширення коаліції «формули миру» та експорту українського зерна. «Я подякував йому за підтвердження постійної підтримки Франції», — наголосив глава МЗС. Завантажити додаток