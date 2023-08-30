Підтримка Франції

Макрон прийняв Кулебу у Франції: говорили про військову підтримку та «формулу миру»

Також вони обговорювали експорт українського зерна до країн Африки та інших регіонів.

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Кулебa зустрівся з Мaкроном у Фрaнції
Кулебa зустрівся з Мaкроном у Фрaнції © Дмитро Кулебa у твітері
Автор: Олена Дячук
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Під час свого візиту до Франції 30 серпня очільник МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся із президентом Емманюелем Макроном.

Як розповів Кулеба, вони з французьким лідером обговорили подальшу військову підтримку України. Також розмова стосувалася розширення коаліції «формули миру» та експорту українського зерна. 

«Я подякував йому за підтвердження постійної підтримки Франції», — наголосив глава МЗС.

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