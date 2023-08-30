Посадовець німецької мерії, що малював свастики на українських автівках, пішов у відставку

Інцидент зі свастикою

Інцидент стався у Баден-Бадені: місцева прокуратура повідомила, що член муніципальної ради вчинив акт вандалізму, намалювавши на автівках з українськими номерами свастику.

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За даними прокуратури це сталося у січні та березні 2023 року: тоді посадовець намалював свастику на двох автівках із українськими номерами. Крім свастики посадовець залишив на автомобілях надписи: «F*** UA».

Зрештою чоловіка оштрафували за «використання символіки неконституційних організацій» та образливу поведінку. Постанова про штраф була винесена минулого четверга і ще не була виконана — вона на буде чинності 8 вересня.

Прокуратура також заявила, що проведе перевірку, які наслідки ці інциденти можуть мати для порушника.

Спочатку інформації про ім'я порушника та про те, до якої партії він належить, не було. Aле тепер стало відомо, що у вівторок представник партії «Альтернатива для Німеччини» Мартін Кюне подав меру заяву про складання мандата. Про це повідомляє Про це повідомляє Spiegel.

Його однопартієць Александр Арпаші розповів, що Кюне жодним чином не коментував висунуті проти нього звинувачення. Тим часом фракції «зелених», християнських демократів, «Вільних громадян Баден-Бадена» та соціал-демократів в муніципальній раді засудили інцидент зі свастикою на українських авто.