Президент Євроради закликав ЄС готуватися до розширення до 2030 року. У Єврокомісії не погодились

(НЕ) РОЗШИРЮВАТИ ЄС

Речниця Єврокомісії Дана Спінант під час брифінгу для журналістів підкреслила, що розширення ЄС є політичним пріоритетом. За її словами, вступ нових членів до Євросоюзу має відбуватися за їхні заслуги.

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Про це повідомляє кореспондент Європейської правди.

«Ми не зосереджені на даті (вступу нових країн до ЄС. – Ред.), ми зосереджені на дуже тісній роботі з країнами-кандидатами, щоб підготуватися до їхнього вступу в Європейський Союз, ми зосереджені на підтримці реформ, які здійснюємо; інвестиціях, які допомагають їм трансформувати свою економіку і наблизитися до регуляторних вимог, які важливо виконати перед вступом до ЄС», — зауважила вона.

Промову президента Євроради Шарля Мішеля, що прозвучала напередодні, Спінант коментувати відмовилася. Нагадаємо, 28 серпня, Мішель заявив, що Європейський Союз повинен бути готовий прийняти нові країни-члени до 2030 року. Таке було сказано під час форуму у словенському місті Блед.

«Я вважаю, що до 2030 року ми повинні бути готові до розширення. Це означає, що наступний довгостроковий бюджет ЄС повинен включати наші спільні цілі. Це амбітно, я знаю, але необхідно. Це свідчить про те, що ми налаштовані серйозно», — наголосив Мішель.

На думку президента Євроради, встановлення конкретного терміну дасть поштовх для реформ у тих країнах, які прагнуть доєднатися до ЄС.

«Вікно можливостей відчинене, ми повинні діяти… Розширення більше не мрія. Час рухатися вперед. Попереду потрібно виконати багато роботи, це буде складно... Ми займемо позицію щодо відкриття переговорів з Україною та Молдовою, і, я також очікую, з Боснією та Герцеговиною. Грузія також повернеться за стіл переговорів», — зауважив Шарль Мішель.

Президент Євроради також наголосив, що членство в ЄС — це не тільки переваги, але й обов'язки.

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