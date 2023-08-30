Фінансова підтримка України до 2027 року коштом грантів та активів РФ. У Європарламенті почалися дискусії

Плани на чотири роки

30 та 31 серпня відбудеться спільне засідання бюджетних комітетів Європарламенту та Верховної Ради. Тема для обговорення – подальша співпраця, підтримка макрофінансової стабільності України, принаймні, до 2027 року. До джерел фінансування європейці хочуть залучити конфісковані активи РФ та Республіки Білорусь.

Реклама Читати продовження

У червні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн говорила, що до 2027 року фіскальний дефіцит України становитиме близько 60 млрд євро, а для швидкого відновлення країни потрібно ще додаткових 50 млрд.

Тому Єврокомісія запропонувала країнам-членам ЄС допомогти Україні на 50 млрд євро, 45% від загальних потреб, і робити це коштом грантів європейського бюджету, позик та конфіскованих російських активів. Про ці пропозиції та їх реалізацію через бюджет ЄС говоритимуть євродепутати зі своїми колегами із Верховної Ради.

Європарламент хоче «сприяти закриттю дефіциту фінансування України до 2027 року шляхом надання грантів та високої пільгової фінансової допомоги в передбачуваний, постійний, упорядкований та своєчасний спосіб». Вони планують не тільки підтримувати макрофінансову стабільність в Україні, а й «полегшити зовнішнє фінансування» держави.

Також європейські депутати хочуть прописати «правовий механізм додавання сум…, які можуть бути отримані пізніше або з будь-яких конфіскованих активів Російської Федерації та Республіки Білорусь, або з будь-яких отриманих доходів від управління активами Російської Федерації та Білорусі».

Європарламент має намір контролювати, як і куди розподіляється допомога, і отримати статус спостерігача для Європарламенту у Наглядовій комісії міжвідомчої Координаційної Платформи донорів України.

Європейські парламентарі із бюджетного комітету говорять про те, що в України має бути можливість звернутися до Єврокомісії з пропозицією внести зміни у план фінансування. Але пропозиції та запити мають бути обґрунтованими. А при плануванні фінансової підтримки України, зазначають і в ЄК, і в Європарламенті, необхідно враховувати потреби усієї країни, починаючи з місцевих рад. Тим самим європейці вкотре нагадують, що курс України на децентралізацію має бути незмінним.

Хочуть прописати в бюджеті ЄС і те, що Україна повинна дотримуватись принципів верховенства права, поважати демократичні механізми та інститути.