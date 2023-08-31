Кремль може впливати на вибори до Європарламенту через соцмережі

Дослідження ЄС

Днями Єврокомісія опублікувала результати дослідження поширення прокремлівської пропаганди. З'ясувалося, що соцмережі з багатомільйонною аудиторією не змогли ефективно боротися із російською дезінформацією, а її кількість зросла після приходу в Х Ілона Маска.

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У Євросоюзі дослідили дезінформацію в мережі після того, як набули чинності суворіші вимоги Закону про цифрові послуги (DSA) для найбільших у світі онлайн-платформ. Вивчали ризики прокремлівської пропаганди у соціальних мережах «Фейсбук», «Інстаграм», «Тікток», на платформі «Ютуб» та в «Телеграмі». Частина цих компаній підписала Кодекс практики ЄС щодо протидії дезінформації. Як пишуть у звіті Євросоюзу, це мало б знизити вплив «зловмисних дій Кремля», але «докази свідчать про те, що онлайн-платформи не змогли реалізувати ці заходи на системному рівні».

Більшість компанії підписували кодекс минулого року, проте соцмережа Х (колишній «Твіттер». — Ред.) вийшла з нього. А месенджер «Телеграм» взагалі не підписував нічого.

Автори дослідження говорять, що у 2023 році російської дезінформації стало більше, і це зростання почалося після того, як мільярдер Ілон Маск став власником Х:

— Охоплення та вплив підтримуваних Кремлем облікових записів ще більше зросли в першій половині 2023 року, зокрема, через демонтаж стандартів безпеки твіттеру.

Обійнявши керівну посаду, Маск звільнив багатьох модераторів, які перевіряли контент на наявність дезінформації та шкідливих повідомлень. Але він заявляв, що твіттер/X «наполегливо працює», щоб відповідати правилам Закону про цифрові послуги.

Напади на демократію ЄС

Така ситуація із дезінформацією особливо турбує ЄС напередодні виборів до Європарламенту, що відбудуться наступного року. Тому Союз закликав технологічні гіганти ефективно виконувати вимоги Закону про цифрові послуги, бо існує «високий ризик» втручання Росії у вибори. А нові правила, впевнені автори дослідження, зможуть захистити фундаментальні права від впливу «кампаній з дезінформації Кремля»:

— Але вони мають бути застосовані швидко та ефективно, щоб допомогти пом’якшити ці скоординовані атаки на європейську демократію.