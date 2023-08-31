Крим з Росією, Україна без НАТО: навіщо Віктор Орбан робить провокативні заяви

Скандальне інтерв'ю

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре зробив провокативну заяву і запропонував Заходу укласти угоду з Росією та залишити їй Крим, а теперішню стратегію союзників України назвав «погано складеною». Експерти з міжнародної політики говорять, що через такі скандальні заяви очільник Угорщини не тільки хоче привернути до себе увагу, а й шукає союзників. Поки що не знаходить, але Україна має бути уважною.

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Провокативні висловлювання прозвучали під час інтерв’ю Віктора Орбана ексведучому Fox News Такерові Карлсону, який відомий своєю підтримкою РФ. Прем’єр Угорщини не вірить, що Україна може виграти цю війну. Такою була його реакція на слова журналіста про віру американців у перемогу України:

— Це неправда. Це не просто непорозуміння, це брехня і це неможливо. Будь-хто, хто займається політикою і розуміє логіку, цифри, дані, знає, що це неможливо.

На думку угорського прем’єра, потрібно «зважати на щось набагато важливіше, ніж свобода, яку Захід ставить на перше місце, а саме — питання збереження країни», якій він «глибоко симпатизує». Серед причин програшу України Орбан назвав численність російської армії, тому, на його думку, потрібно домовлятись з Росією про нову архітектуру безпеки, де Україна має бути суверенною та в безпеці, але не в НАТО:

— Ми не можемо дозволити собі перетворити довгий кордон між Росією та Україною на кордон НАТО. Це означало б негайну війну, небезпеку для всіх нас, навіть для Вашингтона.

Віктор Орбан під час інтерв'ю, скриншот відео © Такер Карлсон / Twitter (X)

Можливість звільнення півострова Крим для Орбана також є «цілком нереалістичною».

Іншу позицію озвучила президентка Угорщина Каталін Новак тижнем раніше під час виступу на третьому саміті Кримської платформи:

— Ми маємо чітко стояти на боці України і засуджувати неспровоковану агресію Російської Федерації… Суверенітет і територіальна цілісність України — це те, що не викликає запитань. Україна має право сказати: де війна почалася, у Криму, там вона має і закінчитися — із поверненням Криму.

Президент Угорщини Каталін Новак © Efrem Lukatsk / AP

Дві позиції чи політична гра

Офіційні позиції щодо Криму в прем’єр-міністра та президентки Угорщини звучать по-різному. На думку заступника виконавчого директора Ради зовнішньої політики «Українська призма» Сергія Герасимчука, так Катрін Новак хоче довести, що в партії влади «Фідес» ще є політики, які намагаються втримувати баланс:

— Але зараз усі рішення в Угорщині ухвалюються Віктором Орбаном. А через свої церемоніальні повноваження Катрін Новак може змінювати щось тільки на рівні риторики.

Ще такі різні заяви можуть бути і продуманою грою прем’єра Угорщини, припускає директор Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський. Адже Каталін Новак — це вихованиця Віктора Орбана, яку ще називають «неформальним міністром закордонних справ Угорщини». Експерт пояснює:

— Це неформальний ще один міністр закордонних справ у системі: перший — Петер Сіярто, другий — Балаж Орбан (політичний директор в офісі прем’єра. — Ред.), третя — Каталін Новак. І ця система з трьох голосів вписується в стратегічну амбівалентність. Ми думаємо, якщо Віктор Орбан говорить компліменти Росії, а Новак засуджує, то це якийсь парадокс, сварка чи альтернативне бачення. Ні, це політична гра Орбана та популізм.

Навіщо Орбану одіозні заяви

Навряд чи Європа буде прислухатись до подібних заяв Віктора Орбана. За словами Дмитра Тужанського, випускаючи в ефір такі екстравагантні пропозиції, очільник Угорщини шукає союзників:

— На щастя, в питаннях, які стосуються України, Віктор Орбан своїх союзників не знаходить. Хоча не треба розслаблятися, бо ситуативно на певні, не українські, питання він знаходив союзників. І тут потрібно працювати українській дипломатії. Для нас Орбан — це маячок, який озвучує найбільш загрозливі наративи для України.

Віктор Орбан постійно заявляв, що Україна не може виграти цієї війни. Власну думку він не змінив і планує виступити посередником у перемовах між Росією і Україною, говорить Сергій Герасимчук. Ще однією причиною такої поведінки на геополітичній арені може бути бажання Орбана пояснити угорцям, що саме через зовнішню політику в Будапешта і Брюсселя напружені відносини, а не через погану боротьбу з корупцією і нехтування верховенством права всередині країни.

Віктор Орбан та Володимир Зеленський тиснуть один одному руки на саміті ЄС у Брюсселі © Віктор Орбан / Twitter

Як має реагувати і діяти українська дипломатія

Реакція України на заяви Орбана була різною — від мовчання до глузування. На пропозицію домовлятися з Росією і віддати Крим речник МЗС Олег Ніколенко на своїй сторінці у фейсбуку написав:

Прем‘єр-міністр Угорщини вважає, що Захід має укласти угоду із президентом РФ щодо безпеки України, яка не повинна включати ні повернення Криму, ні членство України в НАТО. Він також переконаний, що найкращим шансом для миру є припинення військової підтримки України. Насправді ми вже почали хвилюватися, що Віктор Орбан давно не закликав припинити постачання зброї до України та узаконити агресію Росії. Навіть почали сумніватися в послідовності позиції угорського прем’єра. Ми не знаємо, як там в Угорщині, але Україна не торгує ні своїми територіями, ні своїм суверенітетом. І світ не буде торгувати. А російське керівництво, яких би воно не залучало публічних адвокатів, неодмінно понесе відповідальність за все заподіяне українцям зло.

Дмитро Тужанський говорить, що Україна сама не може та й не повинна розв'язувати питання таких провокативних заяв. Бо Угорщина, член ЄС і НАТО, часто діє не як союзник Заходу. Та, на його думку, Віктор Орбан — це податливий політик, із яким слід і можна домовлятися попри його провокативну риторику:

— Свого часу такі зусилля доклали США. Є думка, що під час президентства Трампа для Угорщини був період лояльності з боку Штатів. Насправді ні, були жорсткі перемови з Угорщиною з чіткими лініями і, як на мене, досить ефективні. З точки зору конкретних результатів, політику Угорщини вдалося серйозно поставити на демократичні рейки.

Вплинути на риторику Угорщини можуть і європейські країни. Свого часу це могла робити Німеччина, але за часів Ангели Меркель. Зараз же, на думку Дмитра Тужанського, серйозний політичний вплив на Віктора Орбана має президент Франції Еммануель Макрон:

— І я вважаю, що Україні цим потрібно скористатися. Я б хотів подивитися, щоб Віктор Орбан не прислухався до того, що йому скажуть у Парижі.