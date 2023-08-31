«Хвороба легіонерів»: у Польщі зросла кількість смертельних випадків

цілком небезпечно

Варшава, Польща – 18 смертей — від небезпечної хвороби. Такі дані 31 серпня оприлюднив департамент охорони здоров'я у Жешуві. Це прикордонне з Україною місто найбільше постраждало від легіонельозу або «хвороби легіонерів». За останньою інформацією, у Жешуві заразились 105 людей. Загалом же у Польщі уже 157 хворих.

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Смертельна хвороба у трьох воєводствах

Перший випадок легіонельозу виявили 17 серпня у Жешуві — логістичному хабі, через який надходить західне озброєння для України. Відтоді кількість хворих почала стрімко зростати. Крім самого Жешува, фіксували хворих і в інших містах Підкарпатського, прикордонного з Україною, воєводства.

Університетська клінічна лікарня — одне з місць, куди направляли хворих на легіонельоз © RMF

Згодом легіонельоз виявили ще у двох регіонах — Люблінському та Малопольському воєводствах. Загалом ідеться про 157 заражених, левова доля яких припадає на Жешув.

Усі хворі, а також померлі — це люди старшого віку — від 64 до 95 років. Й усі мали супутні хвороби.

Що таке легіонельоз?

Станом на 31 серпня у Польщі зафіксовано 18 летальних випадків від легіонельозу © Dzennik.pl

«Хвороба легіонерів» або легіонельоз — це легенева інфекція, яка передається через вдихання інфікованих водних бризок. Заразитись людині від іншої людини неможливо.

Бактерії, які викликають легіонельоз, живуть у вологому ґрунті та воді. Найбільше їх у системах водопостачання, кондиціонерах, зволожувачах повітря, басейнах, фонтанах.

У зоні ризику люди похилого віку, пацієнти із діабетом або хронічним обструктивним захворюванням легень, курці, люди з ослабленим імунітетом.

За даними ВООЗ, від легіонельозу помирають від 5 до 15% інфікованих.

Серед найпоширеніших симптомів хвороби — загальна слабкість тіла, сильний головний та м'язовий біль, підвищена температура, сухий кашель, який прогресує до важкої пневмонії.

Чому «хвороба легіонерів»? Бо вперше її виявили у 1976 році під час проведення конгресу Американського легіону. Тоді померли 34 людини із 221-го госпіталізованого. Смертельна бактерія, яка вбила більше трьох десятків людей, потрапила в їхні легені через вентиляційну систему в готелі, де й проводили конгрес.

Дослідження води: що показали аналізи?

Від самого початку інфікування людей у Польщі місцева влада припускала, що бактерія легіонельозу ширилась через систему водопостачання. Не останню роль зіграла спекотна погода.

— Поява легіонели пов’язана з погодними умовами, з якими ми зараз боремося. Безумовно, висока температура сприяла розвитку бактерій. Це спричинило підвищення температури води у системі водопостачання до рівня, сприятливого для їхнього розмноження, — наголосив президент Польського товариства епідеміологів та лікарів-інфекціоністів Роберт Флішяк.

Також він заявив, що, попри різкий спалах, про епідемію не йдеться:

— Ситуацію в Жешуві неможливо порівняти з тим, що було під час пандемії коронавірусу . Це зовсім інша історія. Тут ми не маємо справу з мікроорганізмом, який поширюється та може заразити людину від людини. У нас також немає загрози, наприклад, при споживанні води. Хвороба, з якою ми маємо справу, передається при вдиханні повітря, що містить бактерії.

Бактерії легіонельозу. Ілюстративне фото © Getty Images

31 серпня санітарна інспекція Підкарпатського воєводства оприлюднила результати санітарного дослідження води. Адам Сидор, голова цього відомства, зауважив, що були відібрані зразки з осель, де мешкали інфіковані:

— Із 10 проб холодної води та 9-ти гарячої ми підтвердили, що бактерії є у великій кількості лише у гарячій воді у трьох зразках. Можу сказати, що захворювання йде на спад.

Однак відкритим залишається питання джерела інфекції. Як зауважив Сидор, зараз проводиться епідеміологічне розслідування.

Диверсія Росії?

Відсутність розуміння джерела «хвороби легіонерів» породила чимало запитань, у тому числі, а чи не причетна Росія до спалаху захворювання у Жешуві та інших містах.

Станіслав Жарин, заступник міністра-координатора з питань спецслужб Польщі, виступив із заявою: «Жодних ознак диверсії немає».

Він наголосив, що Агентство внутрішньої безпеки перевіряло всі можливі варіанти, оскільки Жешув розташований поблизу кордону з Україною та є важливим логістичним вузлом для транспортування зброї.

— Ознак навмисного отруєння водозаборів у Підкарпатті немає, — підкреслив Жарин.

Польський публіцист Ігор Ісаєв у коментарі RFI-Україна розповів, що спецслужби ретельно аналізували потенційний російський слід у всіх трьох воєводствах, а головно, у Підкарпатті та його столиці — Жешуві:

— Досить активно люди в Польщі приглядаються до того, що відбувається у Жешуві і в південно-східній Польщі. Російський слід дійсно аналізувався, однак Агенція внутрішньої безпеки не знайшла жодних доказів, які призводили б до російського сліду — тобто потенційної можливості біологічної атаки. Цього не було. З іншого боку, досить дивно, що за такий час — більше тижня — коли вся країна спостерігає за ситуацією із зараженням, ми досі не знаємо, що є джерелом цієї бактерії. Водночас в Україні такі випадки теж трапляються. Головний підозрюваний у цьому випадку — це система каналізації. І буквально під мікроскопом зараз аналізують систему водопостачання.

Також Ісаєв зауважив, що дуже скептично ставиться до того, що це могла бути біологічна атака РФ:

— Загинуло вісімнадцять людей. Більшість — старшого віку, які, скажімо так, померли від ускладнень, а не від самої бактерії. Випадків заражень — 157 (станом на 31 серпня — ред.). Якщо чесно, якщо хочете провести біологічну атаку, то такий собі результат — з повагою до життів усіх цих людей. Якби я був Кремлем, я би трошки інакше це зробив. Тим більше можна, знайти більш болючі місця у Польщі і розкачувати. Наприклад, польсько-білоруський кордон, де ситуація є більш панічна. Там є багато військ, це не Жешув. Якщо вже стратегічно розкачувати регіон, то це Підляшшя (межує з Білоруссю — ред.), аніж польсько-українське прикордоння, тобто Люблінщину та Прикарпаття.

А ось колишній співробітник зовнішньої розвідки КДБ СРСР, доцент кафедри загальної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олександр Зеленько не виключає, що до ситуації із «хворобою легіонерів» причетна Росія. Російські спецслужби робили, так би мовити, розвідку ситуації:

— Зараз вони не будуть робити великих спалахів. Вони зараз будуть тестувати ефективність санітарно-епідеміологічних служб. Тобто — який час потрібен польським санслужбам для того, щоб локалізувати і взяти під контроль цей спалах. І вони будуть знати, що, наприклад, у Любліні — це тиждень. І в них у розпорядженні є тиждень. І щоб мати ці 7 днів, вони вкинуть іншу інфекцію, щоб гарантовано мати тиждень неконтрольованої ситуації і паніки. Це безумовно російський слід.

«Хвороба легіонерів» шириться Європою?

Не лише у Польщі, але й в Іспанії повідомили про спалах легіонельозу. У місті Касерес, що на заході країни, помер 85-річний чоловік. Загалом підтвердили шість випадків зараження. Двоє інфікованих перебувають у відділенні інтенсивної терапії, інші — у стабільному стані. Усі хворі — літні люди — від 55 до 85 років. Управління охорони здоров’я Касереса та Головне управління охорони здоров’я Іспанії почали епідеміологічне розслідування.