Колись наймолодша прем’єрка у світі, Санна Марін, йде з посади лідера партії

ЩО ДАЛІ?

Колишня Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін оголосила, що піде у відставку з посади голови лівоцентристської Соціал-демократичної партії ще у квітні — після поразки на виборах. Сьогодні вона виступила з прощальною промовою. Її наступника оберуть до вечора.

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Санна Марін, яка оголосила про свій намір піти у відставку невдовзі після поразки на парламентських виборах, була наймолодшим прем’єр-міністром у світі. Вона очолила уряд у 2019, у віці 34 років. Відтоді їй вдалося привернути увагу всього світу до Фінляндії. Це сприяло підвищенню авторитету Гельсінкі на міжнародній арені, — пише «Ройтерз».

Марін провела країну через пандемію і подальші економічні потрясіння, а після повномасштабного вторгнення РФ в Україну — стала однією з найвідданіших прихильниць Києва. Саме за правління Санни Марін Фінляндія відмовилася від позаблокового статусу і домоглася вступу своєї країни в НАТО.

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У п’ятницю вона востаннє головувала на конференції своєї партії. У короткій промові політикиня знову адресувала агресивність свого східного сусіда:

Росія та її представники повинні відповідати за незаконну агресію, воєнні злочини та наслідки війни. На додаток до непохитної підтримки Фінляндією України та її громадян, ми також повинні надіслати чіткий сигнал надії на європейське майбутнє та відновлення їхньої країни

Марін, якій зараз 37 років, з’являлася на обкладинках журналів Vogue і Time Magazine. Вона має мільйон підписників у соцмережах. Шанувальники в усьому світі вважають її прикладом прогресивного лідера.

А втім, громадян турбують такі питання, як імміграція та чимраз більший дефіцит державного бюджету. У квітні в країні відбулися парламентські вибори. Перемогу святкувала Національна коаліційна партія на чолі з Петтері Орпо — він обіймає посаду фінського прем'єра з 20 червня. Друге місце посіла популістична сила Справжні фіни. Соціал-демократи на чолі з Санною Марін прийшли третіми.

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Перебуваючи на посаді, вона пережила кілька бурхливих скандалів, зокрема через відвідування нічних клубів під час пандемії й проведення приватних вечірок у своїй офіційній резиденції. Після оприлюднення компромату Марін добровільно склала тест на наркотики. Він виявився негативним.

Невдовзі після програшу на виборах Марін сказала, що сподівається на спокійніше життя. Пізніше вона також оголосила про розлучення з чоловіком після 19 років шлюбу.

Соціал-демократи сьогодні обиратимуть нового лідера. Новий очільник чи очільниця політсили має виступити перед журналістами ввечері.

Хоча Марін йде з посади, вона залишиться членом парламенту. Окрім того, політикиня виступатиме у ролі оратора та займатиметься бізнесом — вона заснувала консалтингову фірму разом зі своїм колишнім помічником.