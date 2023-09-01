«Робота в Україні — це завжди емоційно». Завершує каденцію Посол ЄС Матті Маасікас

ПОСОЛ ЄВРОСОЮЗУ

Восени Євросоюз змінить свого посла в Україні — це стандартна ротаційна процедура раз на чотири роки. Представництво очолить юристка зі Словаччини Катаріна Матернова, яка нині працює у відділі Єврокомісії з питань розширення. Завершуючи свою каденцію, чинний посол Матті Маасікас згадав про виклики своєї служби та розповів, про що найбільше шкодує.

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Віцепрем’єр-міністерка з питань Євроінтеграції Ольга Стефанишина, урядовці та депутати, п’ятий президент України Петро Порошенко, відставні політики, Сергій Притула, волонтери, державні та громадські діячі, дипломати, військові, правоохоронці та медійники… Зо дві сотні людей зібрав захід у Києві на честь завершення каденції Посла ЄС в Україні Матті Маасікаса.

Матті Маасікас та Ольга Стефанішина - віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. 30 серпня 2023 © European Union, 2023 / Представництво Євросоюзу в Україні, 2023

Зустріч стала ще й майданчиком для спілкування між представниками різних сфер суспільно-політичного життя, які навряд чи зібралися б у такому складі деінде. Тут цілком прийнятно познайомитися з послом чи міністром, встановити потрібні контакти, домовитися, наприклад, про зустріч, співпрацю чи розвиток благодійного проєкту.

Матті Маасікас та Петро Порошенко - президент України (2014-2019). 30 серпня 2023 © European Union, 2023 / Представництво Євросоюзу в Україні, 2023

У своїй промові пан Маасікас дякував команді, а також чинним та відставним українським політикам й діячам, із якими працював останні чотири роки. «Робота в Україні — це завжди емоційно», — наголосив Посол.

Матті Маасікас та Сергій Притула. 30 серпня 2023 © European Union, 2023 / Представництво Євросоюзу в Україні, 2023

А ще сказав, що закоханий в українців та українську мову. І навіть має кілька улюблених слів. Одне з них — «натхнення». І не лише через красиве звучання, але й через значення. «Сьогодні Україна надихає всю Європу, увесь світ своєю наполегливою боротьбою проти жорстокого агресора», — пояснив Матті Маасікас.

А втім, найбільш значуще й улюблене українське слово для пана Посла — «прагнення»

На вас напали через ваше прагнення. Але й через нього вас так підтримують

Коли у вересні 2019-го Матті Маасікас очолив представництво Євросоюзу в Києві, то навряд розраховував, що саме за його каденції Україна стане офіційним кандидатом на членство в унії. Але майже одразу після початку повномасштабної російської агресії Україна подала відповідну заявку, а за чотири місяці Євросоюз надав Києву офіційний статус кандидата. Шлях, на який, наприклад, у Сербії пішло три роки.

Ентузіазм щодо такого пришвидшення української євроінтеграції демонстрували не всі держави ЄС. Але Єврокомісія, яку, власне, і представляє пан Маасікас, рекомендувала країнам-членам сказати Україні «так». Серед іншого, Брюссель у такий спосіб хотів підтримати Україну в умовах російського нападу.

Україна розраховує почати офіційні переговори про вступ до ЄС до кінця року © AP

Але згодом самі єврочиновники визнавали, що навіть попри війну Київ справді робить відчутний прогрес в євроінтеграційних реформах. А Матті Маасікас раніше в інтерв’ю RFI наголосив:

Одне з див українського спротиву полягає в тому, що українська демократія працює і українська влада працює. Парламент засідає, закони ухвалюються

Серед головних справ своєї каденції пан Маасікас виділив судову реформу. «Це дуже важливо для системи верховенства права. І в цьому питанні ми дуже плідно співпрацювали з українським суспільством та медіа», — сказав дипломат під час промови в Києві

Президент України Володимир Зеленський вручає Матті Маасікасу заповнену анкету щодо відповідності нормам ЄС. 18 квітня 2022 AP

Судова реформа та увідповіднення законів про медіа до європейських норм — два кроки, які Київ вже зробив на шляху до офіційних переговорів про вступ до ЄС. Загалом їх сім. Це рекомендації Єврокомісії, потрібні для початку нового етапу інтеграції. Зокрема, реформа Конституційного суду, боротьба з корупцією та відмиванням коштів, утілення антиолігархічного закону, робота над законодавством про нацменшини.

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17 серпня Матті Маасікас визнав, що ніхто не знає, коли Україна стане членом ЄС. Але додав, що Київ уже побив багато європейських рекордів темпами своєї інтеграції.

Найбільш значуще та улюблене слово для мене — «прагнення», — сказав пан Посол в своїй прощальній промові. — Це євроатлантичне прагнення та прагнення приєднатися до ЄС. Це прагнення самим визначати власну долю, своє майбутнє і свою ідентичність. Ось що таке «прагнення» для мене. І саме через це прагнення на вас напали, але саме через це прагнення вас зараз так підтримують.

Спадок Матті Маасікаса

Матті Маасікас каже, що головні зусилля зосереджував передусім на роботі із послами держав Євросоюзу в Україні. Адже всі рішення в ЄС ухвалюють саме країни-члени. А після початку повномасштабної російської агресії додалися ще й зустрічі із послами G7, каже пан Маасікас. Їх проводили чи не щотижня, і вони були дуже продуктивними для підтримки України.

Ця підтримка тільки від Євросоюзу за перші 15 місяців повномасштабної війни перевищила 70 мільярдів євро. Не рахуючи близько 15 мільярдів євро військової допомоги, а ще гуманітарних вантажів та утримання українських біженців у країнах ЄС.

Мілена Михайлович: головне питання зараз — якою буде відповідь Євросоюзу © European Concil

Нині особлива увага Євросоюзу зосереджена на післявоєнному відновленні України. Брюссель ухвалив програму Ukrainian Facility, яка передбачає на це 50 мільярдів євро. Гроші надходитимуть упродовж 2024-2027 років. І це буде інструментом сталого фінансування українських потреб, незалежно від політичних настроїв у країнах ЄС. Хоча ці настрої вже понад півтора року — на боці України. Як сказав раніше пан Маасікас, близько 75% громадян ЄС підтримують те, щоб їхні країни та весь союз допомагав Україні.

Попри війну ЄС продовжує підтримувати і українську культуру. За останні 5 років на це виділили понад 30 мільйонів євро. І якщо до вторгнення гроші йшли переважно на створення нових творів мистецтва, то нині — ще й на збереження об’єктів української культури та відновлення того, що пошкодила російська армія.

Одностайний Євросоюз і на дипломатичному фронті. Йдеться не лише про європейську перспективу для України, але й про публічне засудження РФ та 11 пакетів антиросійських санкцій. Хоча досягти цієї одностайності на офіційному рівні іноді було непросто.

“Україна обов’язково переможе”, - Матті Маасікас © European Union, 2023 / Представництво Євросоюзу в Україні, 2023

Головними рисами українців Матті Маасікас називає стійкість, бадьорість, енергію молодості, креативність та гнучкість. А найпомітнішою зміною в Україні за 4 роки своєї каденції вважає зростання довіри до держави, державних та суспільних інституцій. «Сподіваюся політикам та державним діячам вистачить мудрості правильно застосувати цю довіру», — сказав пан Маасікас у промові.

Найбільше ж уже скоро експосол ЄС в Україні шкодує про дві речі. Перше, що через ковід, а потім війну так і не зміг відвідати всіх регіонів України. А друге, що, вочевидь, не зможе бути на Майдані незалежності у Києві в день української перемоги. «А Україна обов’язково переможе», — підсумував свою промову Матті Маасікас українською.