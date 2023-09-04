Франція тренуватиме українських пілотів — Володимир Зеленський

Розмова двох лідерів

Також Макрон пообіцяв допомогти захистити «зерновий коридор» та продовжити спільну роботу над Формулою миру.

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Після телефонної розмови із Еммануелем Макроном у неділю президент України Володимир Зеленський розповів про домовленість із Францією щодо тренування український пілотів:

— Є дуже важлива домовленість про тренування у Франції наших пілотів — наша коаліція сучасних винищувачів стає міцнішою, — наголосив він.

Також під час розмови Макрон пообіцяв допомогти убезпечити Одеський регіон від постійних атак російської армії, зокрема лідери визначалися щодо нових постачань, які доможуть українським військовим.

— Детально обговорили ситуацію на полі бою, кожен із напрямків. Передав актуальні потреби в обороні й подякував за потужну оборонну підтримку та постійну допомогу в розширенні можливостей наших воїнів. Франція справді цінує свободу й допомагає захищати її, — додав президент.

Окремо Макрон та Зеленський обговорили безпекову ситуацію в Чорному морі, та продовження «зернового коридору». Зрештою лідери домовилися посилити взаємодію щодо захисті морських шляхів.

До того ж було досягнуто важливої домовленості щодо безпекових гарантій: команди України та Франції спільно працюватимуть над відповідним двостороннім документом.

Еммануель Макрон також підтвердив подальшу участь Франції в підготовці Глобального саміту миру та роботу над реалізацією Формули миру.

Також, як зазначив Зеленський, Франція та її компанії братимуть участь в українському Форумі оборонних індустрій, робота над підготовкою якого якраз активно ведеться.