50 млрд євро для України: в ЄС обговорюють новий інструмент фінансової допомоги

Механізм Ukraine Facility

Брюссель, Бельгія – Цього червня Єврокомісія запропонувала створити інструмент фінансової допомоги для України у 50 мільярдів євро на наступні чотири роки. Кореспондентка RFI у Брюсселі дізнавалася, що передбачатиме ця допомога, чи вистачить грошей на відбудову України і про занепокоєння євродепутатів українською корупцією.

Реклама Читати продовження

Фонд Ukraine Facility: умови для отримання допомоги

Ukraine Facility — назва нового інструменту ЄС, який сприятиме підтримці макрофінансової стабільності, відновленню, а також модернізації України під час реконструкції та процесу євроінтеграції. Фінансування у 50 мільярдів євро передбачено на період 2024–2027 років у разі підтримки Європарламенту та лідерів Європейської Ради.

Загалом Ukraine Facility буде складатися з трьох компонентів, щоб Україна могла і надалі надавати державні послуги, підтримувати українське суспільство, відбудовуватися та реформуватися.

Перший компонент передбачає надання фінансової підтримки у формі грантів і позик, що забезпечить фінансову стабільність. Щоб отримати підтримку від ЄС, Уряд України разом із Єврокомісією повинен розробити план, у якому буде відображено бачення відновлення і модернізації України. Велику увагу мають приділити реформі державного управління, верховенству права та боротьбі з корупцією. Виплати проводитимуть щоквартально після перевірки Єврокомісією виконання відповідних умов.

Другий компонент — це спеціальна інвестиційна програма, яка залучатиме державні та приватні інвестиції на відновлення та реконструкцію України. Ця програма також захищатиме приватних інвесторів від ризиків, оскільки інвестуватимуть за належними умовами.

Третій компонент передбачає надання технічної допомоги та інших допоміжних заходів, таких як мобілізація досвіду щодо реформ, підтримка місцевої влади, громадянського суспільства, які зазвичай надають країнам у процесі вступу.

Механізм Ukraine Facility © RFI

Старша політична аналітикиня Центру європейської політики Аманда Пол розповіла у коментарі RFI, що існуватимуть спеціальні умови відбудови України:

«Україна повинна відбудовуватися на засадах сталого розвитку та перейти до зеленої, цифрової та інклюзивної економіки».

Цих грошей не вистачить на реконструкцію України

Аманда Пол зазначила, що 50 мільярдів євро матиме вирішальне значення для утримання України на плаву, однак цієї суми недостатньо:

Це позитивний крок, який пропонує Україні стабільне і передбачуване фінансування. Це означає, що наприкінці року не виникне питання про фінансову підтримку України на наступний рік, оскільки це довгострокове фінансування переважно коротко- і середньострокових проєктів.

Аманда Пол зазначає, що цих грошей не вистачить на відновлення України, враховуючи, що Світовий банк оцінює ці потреби в 411 мільярдів доларів. За її словами, ця сума лише збільшуватиметься, якщо війна з подальшими руйнуваннями затягнеться на тривалий період. Експертка наголошує, що лише 17 мільярдів євро будуть безкоштовними грантами, а решта — низькопроцентні кредити, доступні на проєктній основі.

Аманда Пол, старша політична аналітикиня Центру європейської політики © ICPS

Також в рамках Українського фонду буде спеціальна програма, до якої зможуть долучитися й інші партнери, говорить Аманда Пол:

Фонд відкритий для інших донорів, наприклад, держав-членів ЄС, країн-партнерів, міжнародних організацій тощо, і має сприяти налагодженню співпраці та синергії з партнерами-однодумцями.

Під час дебатів у комітеті закордонних справ Європарламенту депутат від Renew Europe Group Пятрас Ауштрявічюс закликав збільшити фінансування фонду до 100 мільярдів євро:

«Якщо поділити 50 мільярдів на чотири роки, то вийде близько 12 мільярдів євро на рік. Що стосується цього року, ми бачили всі 18 мільярдів євро (макрофінансової допомоги. — Ред.). Я не бачу зменшення інтенсивності воєнних дій, а також меншої потреби у відновленні української економіки. Тому закладімо, можливо, плюс 50 млрд як формулу для наших майбутніх розрахунків».

Депутат від Renew Europe Group Пятрас Ауштрявічюс © RFI

Боротьба з корупцією та контроль прокуратури ЄС

Євродепутати вважають, що ці кошти потрібно спрямувати на відбудову ще кращої України. Зокрема, в Європарламенті закликають продовжувати боротьбу з корупцією та ефективно використовувати виділені кошти. Парламентар від Європейської народної партії Майкл Галер підкреслив, що антикорупційні заходи в Україні повинні здійснювати компетентні органи:

Не слід перекладати відповідальність за боротьбу з корупцією з чинних органів, таких як НАБУ чи САП, на Службу безпеки, перетворюючи корупцію на зраду держави. З іншого боку, позитивним є те, що під час війни серйозність корупції стає очевидною, коли її називають державною зрадою.

Європарламентарі також пропонують долучити прокуратуру ЄС до перевірки доцільності витрат та дати їй можливість притягувати до відповідальності винних у скоєні злочинів.

Майкл Галер, парламентар від групи ЄНП © Майкл Галер / Facebook

«Ми, безумовно, повинні дозволити незалежній прокуратурі ЄС здійснювати всі свої повноваження так само як це робиться для інших європейських фондів. Це також наблизить Україну до Євросоюзу і піде тільки на користь її шляху до вступу в ЄС», — зазначив євродепутат від Renew Europe Group Влад Георге.

Пропозиція Єврокомісії передбачає систему аудиту та контролю і юридичні збов'язання для України. Йдеться про збір і доступ до даних фізичних та юридичних осіб, які отримують фінансування з європейських коштів. Комісія ЄС зможе перевіряти реалізацію проєктів і виявляти випадки зловживання коштами. Щорічно Єврокомісія звітуватиме перед Європарламентом і Європейською Радою, тоді ж і будуть оцінювати, наскільки ефективно Україна використовує фінансову допомогу.

Заморожені російські активи

Під час дебатів у комітеті закордонних справ Європарламенту лунали заклики використовувати заморожені російські активи для фінансування проєктів та відбудови України. Представники Європейського Союзу розглядають можливість використати лише відсотки від цих активів. Загальна сума, яку обговорюють, становить близько 3 мільярдів євро щорічно. Євродепутат Андрюс Кубілюс вважає, що цих грошей недостатньо:

Ми говоримо про заморожені російські активи, про те, що наразі пропонує Єврокомісія. Я здивований, що це 3 мільярди на рік з тих 300 мільярдів, які заморожені. Якщо впровадити той механізм, який пропонує Єврокомісія, Україна отримає 3 мільярди на рік. Це зовсім не те, чого ми очікували.

Офіційна законодавча пропозиція щодо використання заморожених російських активів на користь України може бути висунута Єврокомісією восени 2023 року.

Коли чекати на допомогу

За словами Аманди Пол, пропозицію Єврокомісії мають схвалити члени Європарламенту та Європейської Ради. У разі позитивного рішення, механізм фінансової допомоги запрацює на початку 2024 року. Голосування в Європарламенті відбудеться вже у листопаді.

«Ми маємо обговорити з усіма групами в Європарламенті остаточний текст, за який будемо голосувати, я сподіваюсь, наприкінці листопада. Далі почнемо консультації та з початку наступного року будемо здійснювати виплати, так передбачено планом», — розповіла європарламентарка Віола фон Крамон.

Пропозицію Єврокомісії вже розкритикував прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.