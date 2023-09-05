Бельгія має намір передати Україні ракети класу «земля-повітря»

ПОСИЛЕННЯ ОБОРОНИ

Йдеться про ракети Sea Sparrow, які Бельгія раніше викупила у ФРН, для посилення протиповітряної оборони.

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Про це пише видання L’Echo. Бельгія викупила у Німеччини ракети цього типу, які використовувались на німецьких фрегатах типу Бремен.

Пуск зенітної ракети RIM-7 Sea Sparrow з борта десантного корабля USS Essex © US Navy

Загалом йдеться про вісім ракет, кожна з яких коштує приблизно по сім тисяч євро. Раніше бельгійська міністерка оборони Людевін Дедондер заявила про те, що ведеться робота з посилення протиповітряної оборони України.

«Плануються нові поставки, зокрема, у сфері протиповітряної оборони, постачання боєприпасів і навчання бійців», — зазначила вона.

З яких саме установок запускатимуть ракети Sea Sparrow поки не відомо. Але раніше повідомляли, що Україна та Польща проводять роботи по їх інтеграції на самохідну вогневу установку 9А310. Оскільки Ракети Sea Sparrow використовують пасивну головку самонаведення, для їх використання потрібна РЛС цілевказання для ракети. При цьому морський варіант має такі ж характеристики як і авіаційний, але через різні умови запуску ефективна дальність в двічі менша.

Окрім ракет Бельгія також планує передати Україні техніку на 150 мільйонів євро додатково до інших проєктів з підтримки.