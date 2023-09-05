Від єдиного ринку до суверенітету: що може отримати Україна після вступу до ЄС

Що дасть Україні членство в ЄС

Брюссель, Бельгія – Україна вже понад рік знаходиться у статусі кандидата на членство в ЄС. У жовтні цього року Єврокомісія представить письмовий звіт щодо успіхів України у реформах. Після цього можуть розпочатися переговори про вступ. Кореспондентка RFI у Брюсселі досліджувала, що таке Євросоюз, які переваги вступ до нього принесе Україні та чому це може означати часткову втрату суверенітету.

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Що таке Європейський Союз?

Європейський Союз — це економічний та політичний союз, який об’єднує 27 держав-членів. Офіційно Європейський Союз виник 1 листопада 1993 року після набуття чинності Маастрихтського договору. Але свій початок він бере ще з 50-х років минулого сторіччя, коли було створено Європейські Спільноти. Це міжнародні організації, які виникли як спосіб переконатися, що шість держав-засновниць більше ніколи не розв’яжуть війни проти одне одного.

Роза Бальфур, очільниця Carnegie, докторка філософії © carnegieeurope.eu

За словами очільниці Carnegie, докторки філософії Europe Рози Бальфур, із самого початку ідея створення Євросоюзу полягала в розбудові миру шляхом інтеграції економік, особливо Франції та Німеччини, які в минулому мали військові конфлікти. Першими державами-членами Європейських Спільнот були Бельгія, Франція, Італія, Люксембург, Нідерланди та Західна Німеччина. Сенс європейської інтеграції полягав у тому, аби об’єднати економіки та структури держав-членів — це ускладнило б відокремлення. Хоча навіть це не втримало Велику Британію, яка наприкінці січня 2020 року офіційно вийшла з ЄС.

Економічна інтеграція була серцем того, як європейські держави працюють разом. Це означало створення спільних політик та ініціатив, які б пов’язували держави-члени разом, але також намагались би задовольнити потреби різних країн.

Об'єднання почалося з інтеграції сталевого та вугільного виробництв. Наступним важливим кроком став розвиток сільського господарства та створення системи забезпечення харчування європейців. Що було надзвичайно важливо на тлі кризи у сільському господарстві після Другої світової війни. До того ж на той момент деякі країни були більше аграрними, такі як Франція та Італія, а інші, як Німеччина — індустріалізованими.

Роза Бальфур каже, що кожна держава мала власну мотивацію приєднання до Європейського Союзу. Наприклад, Іспанія, Португалія та Греція доєдналися до ЄС, оскільки мали досвід диктатури в 1970-х роках і хотіли перейти до демократії.

«Економічний розвиток, запобігання війни і гарантія демократії — це свого роду основи», — зауважує експертка.

Гарантії стабільності та єдиний ринок: переваги вступу до ЄС для України

Після приєднання до ЄС Україна отримає ряд переваг, якими користуються інші держави-члени. Зокрема, очікується покращення економічних показників, залучення іноземних інвестицій та навіть можлива безпекова стабільність.

На фоні повномасштабної війни в Україні з Росією, гарантії безпеки стали провідною темою міжнародної політики Києва. Хоча Європейський союз не є військовим союзом як, наприклад, НАТО, все ж таки договір ЄС передбачає пункт про взаємну солідарність.

«У широкому і глибшому сенсі, ЄС є гарантією стабільності. Жодна країна-член ЄС ніколи не зазнавала нападу з боку іншої держави. Греція має суперечки з Туреччиною, але Греція солідарна з усіма іншими країнами-членами ЄС. І питання, які вона піднімає на двосторонньому рівні з Туреччиною, також обговорюються із ЄС», — пояснює Роза Бальфур.

Окрім стабільності, Україна може розраховувати на економічне зростання. У процесі євроінтеграції Україна вже посилила економічні зв’язки з ЄС, зокрема завдяки Угоді про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі. Після початку повномасштабного вторгнення Україна тимчасово користується перевагами єдиного ринку ЄС. За словами економіста Брюссельського аналітичного центру Bruegel Жольта Дарваса, квоти та інші тарифи на товари з України, що прямують до ЄС, були призупинені.

«Якщо ви станете членом ЄС, то, очевидно, не буде ніяких квот взагалі, так що всі ваші товари можуть потрапляти до ЄС без будь-яких обмежень, і так само у зворотному напрямку», — сказав в коментарі RFI Жольт Дарвас.

Жольт Дарвас, економіст Брюссельського аналітичного центру Bruegel © ccecrb.fgov.be

Зазначимо, єдиний ринок — це економічний простір ЄС без внутрішніх кордонів, завдяки якому забезпечується вільний рух товарів, осіб, послуг і капіталів між 27 державами-членами Євросоюзу. Жольт Дарвас вважає, що єдиний ринок сприятиме конкуренції. Наприклад, це стосуватиметься сфери державних закупівель. Сьогодні фірми, зареєстровані в Польщі, можуть подати заявку на державні закупівлі в Німеччині та навпаки. Після вступу цей ринок відкриється і для українських компаній, пропонуючи багато нових можливостей.

На рівні громадянина стане легше подорожувати Євросоюзом, оскільки більше не треба буде проходити паспортний контроль та стояти в чергах на кордонах. Крім того, українці матимуть вільний доступ до ринку праці ЄС. Жольт Дарвас наголошує, що це стосуватиметься і європейських вишів. Так, українські студенти зможуть вступати в усі університети Європи на таких самих умовах, як і інші громадяни ЄС.

Крім того, Україна отримає право голосу щодо ухвалення внутрішніх питань Євросоюзу. Так, в Європарламенті будуть представлені депутати від України, у колегії Єврокомісії з’явиться уповноважений, а президент України зможе офіційно брати участь у самітах Європейської Ради.

«Представники України будуть у різних формуваннях Європейської Ради для глав держав, різних міністерств. У Раді є сотні — якщо не тисячі — робочих груп, і ви зможете брати участь. Таким чином, ви зможете впливати на те, які рішення приймаються всередині ЄС, що також є ще одним позитивним фактором», — зауважує Жольт Дарвас.

Вступ до ЄС допоможе знизити корупцію

Важливий момент: новий член ЄС одразу підпадає під дію його правової бази. Це дає додаткові гарантії безпеки для інвесторів, а отже - дозволяє залучити більше іноземних інвестицій. У якості прикладу Жольт Дарвас країн Центральної Європи, які після вступу до ЄС перейшли на європейські стандарти й отримали більше західних капіталовкладень.

Одним із основоположних принципів Євросоюзу є верховенство права. Тож одним із позитивних наслідків вступу до ЄС має стати збільшення довіри громадян до законів та їхнього виконання.

Одним із найбільш негативних суспільних явищ, яке суперечить верховенству права, та яке ще не подолала Україна, є корупція. Саме її називають однією з головних перешкод на шляху до Євросоюзу. Проте ця проблема також присутня і в деяких країнах-членах ЄС.

«Корупція не зникла в деяких нових країнах-членах ЄС. Вона також присутня і в таких країнах як Німеччина та Франція. Але громадяни Євросоюзу докладають чимало зусиль для викорінення корупції», — говорить аналітик центру Bruegel у Брюсселі Жольт Дарвас.

Внутрішні політики ЄС та фінансування модернізації

Хоча Україна потрохи інтегрується у внутрішній ринок ЄС, наразі держава не має доступу до його внутрішніх політик. Але вступ до Євросоюзу відкриє можливості для модернізації різних сфер суспільного та економічного життя. До того ж ці зміни будуть профінансовані ЄС.

«Освіта, інновації, перехід до зеленої економіки - є цілий набір політик, які розробляє ЄС. І якби Україна була частиною ЄС, вона могла б взяти на озброєння ці політики та інструменти їх фінансування», — каже очільниця аналітичного центру Carnegie Europe Роза Бальфур.

За словами економіста Жольта Дарваса, зараз Україна вже співпрацює з ЄС у сфері енергетики. Проте приєднання до Євросоюзу відкриває для неї можливості масштабного розвитку енергетичної мережі, а також — отримання допомоги від інших держав-членів.

Роза Бальфур зазначає, що у країнах, які приєднувалися до ЄС під час різних хвиль розширення, спостерігався період стрімкого економічного зростання. Зокрема, навіть під час економічної кризи у 2008 році Польща демонструвала позитивне економічне зростання.

«Укріплені економічні структури, ваші інституції, двигуни вашого власного зростання, зміцнюються набором політик, які розробляються в Брюсселі або в партнерстві між Брюсселем і країнами-членами Європейського Союзу. Отже, це явні економічні переваги», — наголошує аналітикиня.

Водночас Жольт Дарвас вважає, що після вступу Україна може отримати велику суму із бюджету Євросоюзу задля фінансування внутрішніх політик. Ця сума може навіть бути більше, ніж та, що отримує, наприклад, Польща.

«Україна отримає величезну кількість грошей як на сільське господарство, так і на регіональний розвиток. І це може дуже допомогти модернізувати сільське господарство, підвищити продуктивність і, звичайно ж, забезпечити регіональне зближення з новими стандартами», — зауважив Дарвас.

Роза Бальфур впевнена, що Євросоюз досі залишається найбільшим економічним блоком у світі, з яким хочуть вести бізнес і Сполучені Штати, і Китай. Саме тому членство в ЄС є рушієм економічного зростання та розвитку. Проте Жольт Дарвас вважає, що отримання грошей не має бути першопричиною для вступу.

«Причиною має бути те, що українські громадяни поділяють цінності ЄС, такі як верховенство права, повага до людської гідності. Отже, це приналежність до сім'ї, яка має хороші цінності», — наголошує експерт.

Переваги та недоліки членства України в ЄС © RFI

«Підводні камені» членства в ЄС та чи варто їх боятися?

Важливо розуміти, що приєднання до європейської родини несе не лише позитив. Так, держава стане залежною від рішень ЄС і буде зобов'язана перейти на європейські стандарти.

За словами директорки Carnegie Europe Рози Бальфур, скептики стверджують, що зі вступом до ЄС країна втрачає суверенітет і здатність ухвалювати незалежні рішення щодо власного майбутнього.

«Частково це так. Проте ви не втрачаєте свій суверенітет, ви їм ділитеся. Напрямок руху Євросоюзу обговорюється не невідомими бюрократами у Брюсселі, а урядами, які регулярно збираються разом і обирають певний напрямок для ЄС», — пояснює експертка.

Після ухвалення рішення на рівні ЄС відмовитися від його виконання на національному рівні буде дуже складно. Але під час переговорів усі уряди мають змогу висловити свою позицію. Жольт Дарвас зауважує, що Європейський парламент і Рада ухвалюють більшість законів кваліфікованою більшістю. Отже, можуть бути випадки, коли Україна виступатиме проти певного закону чи регламенту, але більшість членів ЄС його все одно підтримають. Тоді цей закон все одно буде застосовуватися в Україні.

«Але я помітив, що інституції ЄС завжди докладали значних зусиль, щоб досягти консенсусу між країнами-членами й, знаєте, щоб домовитися про різні компроміси», — наголошує експерт.

Окрім ухвалення рішень, Україна може зіткнутися з проблемами під час переходу до реалізації нормативних вимог ЄС. Правила, які існують на ринку ЄС є дуже детальними й стосуються як дитячих іграшок, так і автомобілів. Також Євросоюз має інші стандарти на ринку праці. За словами Дарваса, існує чимало законів ЄС, що спрямовані на захист прав працівників. Вони охоплюють цілий ряд аспектів, регулюючи такі важливі питання, як тривалість відпусток, умови праці, обмеження робочого часу, також значна увага приділяється безпеці, гігієні тощо.

«Коли британці залишали ЄС, то думали, що ці правила надто детальні та складні, і компаніям буде важко їх дотримуватися, але я категорично не згоден з цією думкою. Я згоден, що ці правила дуже детальні, але таким чином дитячі іграшки були б безпечніше, а умови праці були б справедливими. Тому це більше перевага, аніж недолік», — пояснює Жольт Дарвас.

Вступ до ЄС: на якому етапі Україна знаходиться зараз

23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на членство в Євросоюзі. Але для старту переговорів про членство необхідно виконати сім рекомендацій, які надала Єврокомісія. Наразі, згідно з усною оцінкою експертів, Україна повністю виконала дві з семи рекомендацій. Тож зараз у Києві активно працюють над виконанням інших п’яти умов, оскільки вже в жовтні цього року Єврокомісія має представити щорічну оцінку країн-кандидатів.

Водночас віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що до жовтня Україна не встигне виконати всі рекомендації на 100%:

У жовтні ми не почуємо, що ми виконали всі сім рекомендацій на 100%, тому що ми говоримо про засадничі трансформації у країні, які пов'язані з правами людини, процесом деолігархізації, який також став одним зі стовпів фундаментальних демократичних реформ... Це зміни, які запроваджуватимуться роками.

Зазначимо, що після офіційної оцінки від Єврокомісії держави-члени ЄС можуть узгодити початок переговорів про вступ України. І для цього знадобиться підтримка всіх держав-членів. Фінальне рішення може бути ухвалене у грудні цього року під час саміту Європейської Ради.