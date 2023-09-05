Україна отримала від Німеччини щойно виготовлені снаряди до Gepard

ВІЙСЬКОВА ДОПОМОГА

Це вперше коли Німеччина передала нову партію цих боєприпасів після відновлення потужностей для їх виробництва. Йдеться про п'ятизначну кількість снарядів.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Федеративної республіки Німеччина. Зазначають, що будівництво лінії для виробництва боєприпасів з успіхом завершили «в амбітні терміни».

«Війна в Україні чи не щодня нагадує нам, що захист власної країни залежить від протиповітряної оборони та достатньої кількості боєприпасів. З відновленням виробництва боєприпасів Cheetah ми зосереджуємося саме на цих двох найважливіших аспектах. Мені приємно, що ми так швидко і безбюрократично запустили виробництво, і хочу подякувати всім причетним за чудову роботу. Ми ще раз показуємо, що на Німеччину можна покластися. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну в тих сферах, які є нашими сильними: артилерія, боєприпаси та наземна ППО», — цитують у тексті слова німецького міністра оборони Бориса Пісторіуса.

«Гепард» REUTERS - VALENTYN OGIRENKO

Окрім того, він назвав Німеччину найбільшим європейським прихильником України і зазначив, що підтримка в оборонній сфері продовжиться й надалі. Зокрема, йдеться про постачання артилерії, боєприпасів та наземних засобів протиповітряної оборони.

Снаряди для зенітного танка Gepard нині виробляють у Німеччині. Раніше їх також постачали зі Швейцарії, однак вона неодноразово відмовлялася підтримувати Україну товарами військового призначення.

«Контракт, підписаний у лютому, із бюджетом у 168 мільйонів євро передбачає поставку загалом 300 000 патронів. Для цього необхідно було відновити виробництво та знайти процес виготовлення старих боєприпасів за допомогою нових засобів. Попри цей складний процес, перші боєприпаси в Україну вдалося доставити майже через 7 місяців з моменту підписання контракту. Цією поставкою боєприпасів Німеччина ще раз демонструє, що всі можливості використані та вичерпані», — йдеться у тексті на сайті німецького Міноборони.

На сьогодні Німеччина поставила Києву 46 зенітних танків Gepard. У майбутньому передадуть іще шість таких машин.