Тимчасовий захист ЄС для українців закінчиться у 2025 році: що робити далі

Прихисток для українців після 2025

Брюссель, Бельгія – Термін дії тимчасового захисту ЄС для українських переселенців спливає у 2025 році. Через повномасштабну війну у країнах Євросоюзу цей статус отримали понад 4 мільйони українців. Кореспондентка RFI з Брюсселю дізналася про те, якими ще варіантами можна скористатися у Європі.

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Тимчасовий захист в ЄС спливає у 2025 році

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Європейська Рада активувала Директиву про тимчасовий захист. Цей закон розробили після війни в колишній Югославії, але вперше його застосували саме у 2022 році. Тимчасовий захист передбачає дозвіл на проживання, доступ до ринку праці та отримання житла, медичну допомогу та доступ до освіти для дітей у країнах ЄС. Максимальний термін дії цього статусу — три роки.

Зараз цей статус для українців діє до березня 2024 року. В Єврокомісії вже заявили, що за необхідності, тимчасовий захист для українців продовжать до березня 2025 року. Також рішення щодо майбутнього українських біженців прийматимуть і уряди держав-членів ЄС та інших європейських країн.

«Я думаю, що багато країн і держав-членів ЄС думали про потенційні рішення. У директиві є жорстке обмеження, що вона закінчується через три роки. Тож після цього має бути інший статус для цих людей», — сказала у коментарі RFI заступниця директора Європейського інституту міграційної політики Жасмін Слотєс.

Жасмін Слотєс, заступниця директора Європейського інституту міграційної політики © LinkedIn / Жасмін Слотєс

Молодша аналітикиня з питань політики міграції Центру європейської політики Анастасія Карацас зазначає, що у разі скасування продовження тимчасового захисту, українці втратять доступ до тих прав, які вони мають зараз. Це може поставити багатьох людей у скрутне становище, підвищити їхню вразливість і підірвати стійкість.

На поточному етапі здається, що можливо уникнути подібних ситуацій, але для цього потрібно створити й впровадити політику збереження статусу і захисту доступу до прав.

З її слів, якщо цей статус не продовжать, то погіршиться не тільки становище українських біженців, а й ускладниться ситуація для держав-членів ЄС. Мільйони втратять доступ до пільг, якими раніше користувалися. А в країнах ЄС буде багато людей без легального статусу і з цим урядам доведеться щось робити.

Анастасія Карацас, молодша аналітикиня з питань політики міграції Центру європейської політики © EPC / Анастасія Карацас

«З обох точок зору важливо подовжити статус на певний час і серйозно розглянути можливості забезпечення довгострокової підтримки для людей, незалежно від того, триватиме війна чи ні. Так чи інакше, це стане необхідним, принаймні в найближчі кілька років»,— сказала Анастасія.

Надання притулку та міжнародного захисту

Наразі після завершення дії тимчасового захисту українці можуть отримати міжнародний захист, подавши відповідну заяву про надання притулку. За словами Жасмін Слотєс, цей статус має переваги для тих, хто хоче залишитися жити за кордоном і продовжити процес інтеграції.

«Зараз ми бачимо багато досліджень, які показують, що людям з тимчасовим захистом дуже важко знайти договір оренди житла. Іноді деякі роботодавці не хочуть наймати когось на термін менше ніж рік. Тому я думаю міжнародний захист надав би кращі довгострокові перспективи для інтеграції», — каже експертка.

Проте, процедура надання притулку вимагає часу. За даними Агентства Європейського Союзу з питань притулку, кількість заявок збільшується щомісяця. Загальна кількість шукачів — майже мільйон осіб, не враховуючи чотирьох мільйонів українців з тимчасовим захистом.

«У травні 2023 року до ЄС було подано близько 87 000 заяв про надання притулку, що на 16% більше порівняно з попереднім місяцем і майже на чверть (24%) порівняно з травнем 2022 року», — йдеться на сайті Агентства.

Жасмін Слотєс зауважує, що у разі різкого збільшення кількості заявок, зокрема від українців, людям доведеться чекати дуже довго на отримання статусу. Це створить додатковий тиск на систему надання притулку.

Поки ви чекаєте на притулок, ви можете легально залишатися в країні. Вам не дозволяють працювати, особливо шкода тих, хто вже знайшов роботу. Я думаю, що уряди повинні діяти на випередження і думати про це заздалегідь, щоб не було розриву в статусі.

Якщо людина отримує міжнародний захист і стає офіційним біженцем, то має виконувати певні обов'язки, наприклад, вчити мову країни, в якій знаходиться. Там же вона має право залишатися до кінця життя. Не загрожує людині, яка знаходиться під міжнародним захистом, і депортація, а знайти житло буде легше.

Студентська віза та дозвіл на роботу

Є й інші легальні шляхи закріпитися в країні ЄС, наприклад, отримати студентську візу або дозвіл на роботу. Однак, держави-члени Євросоюзу видають такі дозвільні документи за різних умов. Крім того, не кожен зможе відповідати усім необхідним вимогам. Жасмін Слотєс каже, щоб отримати дозвіл на роботу часто потрібно доводити, що ви можете повністю себе забезпечити.

«Але жінки мають обов'язки по догляду за дітьми, тому вони не можуть працювати повний робочий день або, можливо, виконати деякі з цих умов. Тож це може бути досить складно», — зазначає вона.

Зараз цей статус можуть отримати ті, хто легально проживає у країні ЄС протягом п’яти років. Експертка Анастасія Карацас вважає, що держави-члени ЄС могли б спростити правила отримання довгострокової посвідки на проживання.

«ЄС обговорює реформу законодавства, яка може пом'якшити правила довгострокового проживання, наприклад, до трьох років (йдеться про термін проживання в країні — Ред.), і, звичайно, на цьому етапі ми б мали українців у Європі, які могли б відповідати цьому порогу», — сказала Карацас.

Щодо інших умов отримання легального статусу в Європі, таких як стійкий дохід, Карацас вважає, що Єврокомісії й державам-членам слід додати більшої гнучкості у встановленні критеріїв для полегшення доступу.

Тимчасовий захист під час реконструкції

Оскільки тимчасовий захист для українців спливає у 2025 році, в Єврокомісії вже обговорюють наступні рішення щодо наших співвітчизників. Бо не всі з них бажають залишитися жити за кордоном, однак є ті, кому нікуди повертатися.

Спеціальний радник з питань України Лодевейк Ашер запропонував Єврокомісії разом з українським урядом продовжити тимчасовий захист українцям на очікуваний термін реконструкції — приблизно десять років.

Зрозуміло, що навіть після другого продовження тимчасового захисту багато переміщених осіб з України навряд чи зможуть безпечно повернутися додому. Це створить невизначеність і може призвести до розбіжностей всередині ЄС, оскільки у держав-членів може виникнути спокуса застосувати різні підходи.

Експертка Жасмін Слотєс каже, що війна не закінчиться завтра і відбудова займе певний час. Тому тимчасовий захист під час реконструкції передбачає набагато довший період, можливо більший, ніж очікують українці.

«Я думаю, що це створить багато роздумів серед нинішніх переселенців про те, яким буде мій наступний крок: зосередитися на довгостроковій інтеграції, вивченні мови, оселитися тут чи спробувати повернутися», — говорить вона.

Зазначимо, Єврокомісія ще не ухвалила жодних відповідних рішень аби запровадити тимчасовий захист на період реконструкції України.

Кожна країна-член ЄС може запровадити власний статус для українських біженців

Експертка Жасмін Слотєс вважає, що у майбутньому уряди держав-членів ЄС можуть запровадити щось на кшталт тимчасового захисту, але в односторонньому порядку. Наприклад, Данія була звільнена від Директиви про тимчасовий захист і має власний статус для біженців. На думку аналітикині, так можуть зробити уряди таких країн як Німеччина або Нідерланди. Втім, це не гарантує виключно позитивних результатів.

Це може означати, що ми опинимося в ситуації, коли кожна країна запропонує власне рішення, і буде суміш правил та умов. Переміщені особи можуть опинитися в кращому або гіршому становищі, залежно від того, яке рішення прийме ця країна.

Крім того, після прибуття українських біженців в Європі виник дефіцит житла, вчителів у школах, а система охорони здоров'я була перевантажена. Це може негативно вплинути на деякі уряди стосовно продовження підтримки переселенців.

Зазначимо, основними країнами, які прийняли українських біженців є Німеччина, Польща та Чехія.

Де перебуває найбільша кількість українців в ЄС © RFI