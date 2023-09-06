У 2024 році Польща має намір витратити на оборону понад 4% ВВП
У наступному році Польща має намір витратити на оборону близько 33 мільярдів доларів, що становить понад 4% від ВВП Польщі.
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Про це заявив президент Анджей Дуда під час відкриття Міжнародної виставки оборонної промисловості (MSPO 2023) у місті Кєльце на півдні Польщі.
«Наступного року ми плануємо витратити 137 мільярдів злотих на оборону. Це становить понад 4% нашого ВВП»
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За його словами, така значна сума дозволяє здійснювати модернізацію польської армії в багатьох секторах одночасно. Також він додав, що немає такої ціни, яку не варто було б заплатити, щоб Польща була вільною і незалежною.
Раніше ми повідомляли про те, що Польща та країни Балтії закриють кордони з Білоруссю у разі «критичного інциденту».