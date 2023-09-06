У 2024 році Польща має намір витратити на оборону понад 4% ВВП

НАРОЩУЮТЬ ПОТУЖНІСТЬ

У наступному році Польща має намір витратити на оборону близько 33 мільярдів доларів, що становить понад 4% від ВВП Польщі.

Колона військової техніки у Польщі, яка прямує на військові навчання Anakonda 23, 1 травня 2023 року.

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Про це заявив президент Анджей Дуда під час відкриття Міжнародної виставки оборонної промисловості (MSPO 2023) у місті Кєльце на півдні Польщі.

Міжнародна виставка оборонної промисловості © MSPO

«Наступного року ми плануємо витратити 137 мільярдів злотих на оборону. Це становить понад 4% нашого ВВП»

За його словами, така значна сума дозволяє здійснювати модернізацію польської армії в багатьох секторах одночасно. Також він додав, що немає такої ціни, яку не варто було б заплатити, щоб Польща була вільною і незалежною.

Міжнародна виставка оборонної промисловості MSPO © MSPO

Це також є збільшенням порівняно з 4% ВВП, які Польща зобов’язалася витратити цього року, а також мінімальним 2% ВВП, узгодженим НАТО.

Раніше ми повідомляли про те, що Польща та країни Балтії закриють кордони з Білоруссю у разі «критичного інциденту».