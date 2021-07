ĐIỂM BÁO

Luật An ninh Quốc gia mới : Không khí “tố giác” tràn ngập Hồng Kông

Cờ Trung Quốc giăng mắc trên các đường phố Hồng Kông nhân kỷ niệm 24 năm đặc khu được Anh trao trả cho Bắc Kinh. Ảnh chụp ngày 27/06/2021. AP - Vincent Yu

Thùy Dương 14 phút

Tình hình Hồng Kông với Luật An ninh Quốc gia mới mà Bắc Kinh áp đặt vẫn thu hút sự quan tâm theo dõi của báo Le Figaro. Trong bài phóng sự “Sự đồng hóa khắc nghiệt của Trung Quốc nhắm vào Hồng Kông”, Le Figaro nhận định một năm sau khiLuật An ninh Quốc gia mới do Bắc Kinh áp đặt có hiệu lực, phe đối lập bị ngăn chặn và các quyền tự do đang giảm sút.