Pháp : Giới nghiệp đoàn ''mạnh hơn'' sau phong trào chống luật hưu trí

ĐIỂM BÁO

Chiến thắng của phe đòi độc lập trong cuộc bầu cử địa phương tại quần đảo Polynésie (Pháp), ở Thái Bình Dương gây lo ngại cho chính quyền trung ương. Nguy cơ sản phẩm Trung Quốc tràn ngập thị trường điện gió châu Âu. Liên hệ nguy hiểm giữa trí thông minh nhân tạo và chính trị là chủ đề trang nhất của báo chí Pháp hôm nay. Nguy cơ bạo lực gia tăng trong nước trong bối cảnh đối đầu giữa chính quyền và phong trào chống luật hưu trí vẫn là chủ đề của đa số các báo.

Quảng cáo Đọc tiếp

Trang nhất Le Monde chạy tựa : ‘‘Sau ngày mùng một tháng Năm, chính quyền muốn sang trang’’. Về tình hình chung, nhật báo Pháp cho biết các nghiệp đoàn đã thành công trong việc ‘‘đoàn kết’’ xuống đường ngày 01/05, cho dù không huy động được một làn sóng tham gia đông đảo như hy vọng. Chính phủ ‘‘muốn sang trang’’ nhưng các nghiệp đoàn không muốn ‘‘sang trang’’. Hôm qua, 02/05, liên hiệp các nghiệp đoàn quyết định một mặt tiếp tục phong trào, mặt khác xem xét trả lời lời mời của chính phủ thảo luận về ‘‘một số vấn đề xã hội’’.

‘‘Nước Pháp thầm lặng’’ chống nước Pháp khua chiêng gõ mõ

Theo Le Monde, về phía chính quyền, tổng thống Macron muốn dựa vào sự ủng hộ của ‘‘Nước Pháp thầm lặng’’ để gạt nỗi giận dữ (của phong trào phản kháng) ra bên lề. Le Monde có bài mô tả chiến thuật của tổng thống Pháp, đối lập một cách không chính thức hai nửa của nước Pháp, một ‘‘Nước Pháp thầm lặng’’ và một nước Pháp đang sôi sục với phong trào phản kháng. Trong lần đến xuống thực địa ngày 20/04, bị phản đối bằng với một ‘‘dàn nhạc xoong nồi’’, tổng thống Macron cam kết không đối thoại với những ai muốn dùng âm thanh ầm ĩ để lấn át người khác. ‘‘Một ranh giới được vạch ra giữa những người phản kháng dữ dội nhất và phần còn lại của nước Pháp, được coi là đa số thầm lặng, sẵn sàng ủng hộ ông’’.

Về cuộc đối đầu giữa chính phủ và các nghiệp đoàn, bài xã luận hôm nay của Le Monde lấy tựa đề ‘‘Các nghiệp đoàn vẫn là bên chiến thắng’’. Theo Le Monde, các nghiệp đoàn đã thành công với ngày hành động thứ 13 chống luật nâng tuổi về hưu lên 64. Kể từ ngày 19/01, các nghiệp đoàn đã liên tục duy trì được đoàn kết trong bối cảnh phức tạp, với lạm phát leo thang, ảnh hưởng lớn đến đời sống người lao động, giới hạn khả năng bãi công. Đối với Le Monde, việc các nghiệp đoàn không thể buộc tổng thống phải lùi bước, bất chấp đa số dân Pháp ủng hộ phong trào, là điều ‘‘bất công’’.

‘‘Mùa xuân’’ của các nghiệp đoàn

Tình hình hiện tại khó cho phép kéo dài phong trào. Trong quá khứ, việc các phong trào không đạt mục đích thường dẫn đến việc các lãnh đạo mất uy tín. Tuy nhiên, đối với Le Monde, với phong trào lần này, ‘‘các nghiệp đoàn trên thực tế đã trở nên mạnh mẽ hơn từ cuộc xung đột về cải cách hưu trí’’. Ba điểm chủ yếu cho thấy điều này. Thứ nhất là đông đảo người lao động đăng ký tham gia các nghiệp đoàn. Thứ hai là phong trào đã không để đảng cực hữu của Marine Le Pen thao túng. Điểm quan trọng thứ ba là các nghiệp đoàn đã thúc đẩy được các phối hợp tập thể, cùng với việc mở đường cho thế hệ mới nổi lên, như trường hợp của hai nghiệp đoàn chính CFDT và CGT.

Le Monde kết luận với âm hưởng đầy lạc quan: ‘‘Không khí mùa xuân này của các nghiệp đoàn tương phản hoàn toàn với tình trạng hoàng hôn của chính phủ, đang tiếp tục phải trả giá đắt, do việc sử dụng điều 49.3 để thông qua một cải cách rất mất lòng dân. (…) Nếu các nghiệp đoàn tiếp tục hành động đoàn kết và nếu họ đặt mục tiêu cao, các nghiệp đoàn có một cơ hội thực sự để lấy lại uy tín cho nền dân chủ xã hội’’.

Giới chủ Pháp chìa tay với nghiệp đoàn để ‘‘tránh bị gạt sang lề’’

Về cuộc khủng hoảng hiện nay tại Pháp, nhật báo kinh tế Les Echos quan tâm nhiều hơn đến thái độ của giới chủ. Theo Les Echos, giới chủ đang ‘‘chìa bàn tay ra với giới nghiệp đoàn’’ để không bị trở thành người ngoài cuộc. Vì sao giới chủ có nguy cơ trở thành bên ngoài cuộc ? Les Echos giải thích : Sau ngày hành động thứ 13 ‘‘thành công’’ (ngày 01/05), liên hiệp các nghiệp đoàn đã quyết định tổ chức ngày hành động thứ 14 vào ngày 06/06, tức hai ngày trước khi nhóm dân biểu LIOT đề xuất một kiến nghị bác bỏ luật cải cách hưu trí của chính phủ.

Cách đây hơn một tháng (ngày 20/03), một đề xuất khác của LIOT theo hướng này chỉ thiếu 9 phiếu là đủ để bác bỏ luật và lật đổ chính phủ. Les Echos đánh giá, quyết định tổ chức ngày hành động thứ 14 nói trên vào dịp này là ‘‘một tín hiệu rõ ràng’’ từ phía các nghiệp đoàn : Không chấp nhận sang trang luật hưu trí nâng tuổi về hưu lên 64. Các nghiệp đoàn sẽ đoàn kết gửi đến chính phủ một số yêu sách chung, liên quan đến lao động, việc làm. Theo Les Echos, lo ngại chính phủ sẽ ‘‘nhân nhượng quá nhiều’’, các tổ chức của giới chủ như Medef, CPME và U2P, đã đề nghị gặp gỡ sớm nhất các nghiệp đoàn để thương lượng về các chủ đề này.

Ba lý do khiến các nghiệp đoàn hy vọng

Les Echos vạch ra ‘‘ba lý do cuối cùng’’ khiến phe phản đối luật nâng tuổi về hưu lên 64 tiếp tục nuôi hy vọng. Thứ nhất là quyết định của Hội Đồng Bảo Hiến hôm nay 03/05 về đề xuất tổ chức trưng cầu dân ý, theo thể thức RIP, do một nhóm nghị sĩ cánh tả tại Thượng Viện đề xuất. Thứ hai là kiến nghị bác bỏ luật của nhóm dân biểu LIOT ở Hạ Viện đã nói ở trên. Và thứ ba là việc khiếu nại lên Tham Chính Viện nhằm ngăn cản các thông tư thực thi luật. Khoảng 35 thông tư dự kiến sẽ được ban hành. Việc khiếu nại, nếu không cho phép ngăn cản, cũng có thể dẫn đến trì hoãn cải cách.

‘‘Cuộc ly hôn’’ giữa giới trẻ Pháp và tổng thống Macron

Như vậy, mong muốn sang trang phong trào phản kháng chống luật hưu trí của chính phủ ắt hẳn sẽ không sớm diễn ra. Không khí chính trị xã hội tại Pháp những tuần và những tháng tới nhiều khả năng sẽ tiếp tục căng thẳng. Nhật báo thiên hữu Le Figaro có bài về ‘‘Giữa tổng thống và giới trẻ: cuộc ly hôn không thể vãn hồi’’. Theo Le Figaro, nếu như danh hiệu ‘‘tổng thống của giới trẻ’’ là có thể rất phù hợp với Macron, ứng cử viên tổng thống trẻ nhất. Emmanuel Macron có đầy đủ tố chất để ‘‘quyến rũ’’ thành phần được coi là ‘‘rất khó huy động’’.

Tuy nhiên, trong hiện tại, một bộ phận giới trẻ Pháp ‘’đang trở nên triệt để hơn’’, theo ghi nhận của nhà xã hội học Olivier Galland. Nhiều người trong số họ tham gia vào cuộc phản kháng chống cải cách hưu trí. Việc chính phủ mượn đến điều 49.3 để ra luật càng khiến một bộ phận giới trẻ coi chính phủ là ‘‘độc đoán’’. Dù sao, nhà xã hội học cũng lưu ý là nên nhìn nhận đúng về tầm mức của thái độ bất bình nói trên của giới trẻ. Đối với chuyên gia Frédéric Dabi, Viện IFOP, thái độ mất niềm tin vào chính trị của giới trẻ cũng tương tự với gần như các thành phần khác trong xã hội. Và trước khi ông Macron đắc cử, quyết định ‘‘không bỏ phiếu’’ đã là lựa chọn số một của giới trẻ Pháp.

Bạo lực gia tăng, chính quyền không thể vô can

Căng thẳng chính trị xã hội kéo dài tạo không khí thuận lợi cho bạo lực gia tăng. Nhật báo Công Giáo La Croix hôm nay dành các hồ sơ chính cho chủ đề này. Bài xã luận ‘‘Bạo lực, hãy đừng coi đây là chuyện bình thường’’. Như thường lệ, bài xã luận tuy rất ngắn của La Croix cô đúc nhiều vấn đề cốt yếu.

La Croix nói đến ‘‘bạo lực’’ nào ? Về mặt hiện tượng, bạo lực trước hết liên quan đến các hành động phá hoại, các đụng độ giữa cảnh sát và một số phần tử, bên lề các cuộc biểu tình. La Croix lên án bạo lực, khi nhấn mạnh rằng đây là điều không thể chấp nhận được trong một Nhà nước pháp quyền. Hành động bạo lực này lại càng trở nên nguy hiểm, khi một số phần tử tranh đấu muốn làm như vậy để đẩy phía cảnh sát đến chỗ ‘‘phải đàn áp mạnh hơn’’.

Tuy nhiên, nhật báo Công Giáo cũng đề xuất một góc nhìn khác, chỉ rõ trách nhiệm thuộc về cả phía chính quyền. Theo La Croix, công chúng cần có ‘‘thái độ thận trọng’’ trước nhận định của thủ tướng Elisabeth Borne, về việc ‘‘bạo lực đã chuyển sang một nấc mới’’ với những gì diễn ra bên lề cuộc tuần hành ngày 01/05. La Croix nhấn mạnh, bên cạnh trách nhiệm dùng lực lượng an ninh để duy trì trật tự, với tư cách là bên có ‘‘độc quyền sử dụng quyền lực/bạo lực’’ vì lý do nêu trên, Nhà nước không thể vô can khi để bạo lực phản kháng bùng phát. Chính quyền phải có trách nhiệm hành động theo hướng ‘‘giảm căng thẳng’’. Và ‘‘độc quyền sử dụng bạo lực của chính quyền’’ chỉ hợp thức khi chính quyền hành động vì lợi ích chung.

‘‘Soulèvement de la Terre’’: Lý do thành công của hiệp hội phản kháng

Hồ sơ trang nhất của nhật báo Công Giáo hôm nay cũng liên quan đến bạo lực phản kháng trong nội bộ xã hội Pháp. Hình ảnh trang nhất của La Croix là một cuộc phản kháng dự án xây dựng xa lộ A69 giữa Toulouse và Castres, ngày 22/04, với hình ảnh một thanh niên đứng đầu đoàn biểu tình, mặt che kín với khăn màu xanh đen.

La Croix cho biết ‘‘Sắc lệnh giải tán hiệp hội ‘‘Soulèvement de la Terre’’ (Sự nổi dậy của Trái đất) đã không được trình ra sáng nay tại Hội đồng Bộ trưởng cho thấy chính quyền đang gặp khó khăn trong việc ngăn chặn phong trào tranh đấu triệt để vì Sinh thái’’. Kể từ khi bộ trưởng Nội Vụ Gerald Darmanin tuyên bố cần giải tán phong trào vì sinh thái này, đã bốn cuộc họp của hội đồng bộ trưởng, mà sắc lệnh vẫn chưa được trình ra.

La Croix không kết tội tổ chức đang bị bộ Nội Vụ đe dọa giải tán, mà tìm cách giải thích về nguồn cơn câu chuyện. Nhật báo Công giáo có bài tổng thuật công phu về lịch sử đã dẫn đến ‘‘thành công’’ của hiệp hội ‘‘Soulèvement de la Terre’’ (Sự nổi dậy của Trái đất) trong việc gây dựng được một hình ảnh tích cực trong xã hội. Theo một ghi nhận của cơ quan an ninh nội địa Pháp, vào tháng 11/2022, ảnh hưởng gia tăng của phong trào Sự nổi dậy của Trái đất có liên quan với cuộc đại khủng hoảng khí hậu, các thành viên của tổ chức này đã ‘‘khéo léo thuyết phục được những người tranh đấu vốn quen với các hành động bất tuân dân sự chuyển sang chiến thuật kháng chiến dân sự (résistance civile)’’.

Hiệp hội Sự nổi dậy của Trái đất cũng thu hút được các chuyên gia khoa học hàng đầu tham gia vào ủy ban ủng hộ hiệp hội cho thấy khả năng ‘‘ảnh hưởng’’ và ‘‘thu hút’’ của phong trào này. Việc nhà khí hậu học hàng đầu Valérie ­Masson-Delmotte, đồng chủ tịch GIEC (nhóm chuyên gia liên chính phủ của Liên Hiệp Quốc về khí hậu) lên tiếng ủng hộ hiệp hội ‘‘thực thi quyền tự do ngôn luận’’ của mình ‘‘đã buộc nhiều thành viên chính phủ phải suy nghĩ’’, theo La Croix.

Cội nguồn của xu thế quyết liệt hơn của giới môi trường

Cũng trong số báo hôm nay, La Croix có một bài viết đáng chú ý khác, tìm cách giải thích vì sao giới bảo vệ môi trường lại ngày càng có các hành động triệt để hơn. Một trong những lý do chính được nêu ra là ‘‘sự rạn nứt ngày càng lớn chính quyền và các hiệp hội truyền thống’’, trong bối cảnh nhiệt độ trái đất tiếp tục gia tăng nhanh chóng, bất chấp các cam kết của các nước, của giới kinh tế, nhằm hạn chế khí thải. Nhiệt độ hiện giờ đã tăng 1,1°C so với thời tiền công nghiệp. Càng gần đến cái mốc tăng hơn 1,5°C, không khí xã hội ắt hẳn sẽ càng căng thẳng hơn.

Theo nhà chính trị học Cécile Blatrix, AgroParisTech, từ mươi năm nay, sự tin tưởng giữa hai phía giảm mạnh. Điều này khiến cho các vấn đề sinh thái khó lòng được xem xét một cách bình tĩnh. Theo chủ tịch Hiệp hội FNE (France Nature Environnement), không tin vào chính quyền, giới trẻ chuyển từ bất tuân dân sự phi bạo lực sang các hành động phá hoại, bạo lực hơn’’. Điều mà nhà hoạt động môi trường này lo ngại là giai đoạn tiếp theo của leo thang, ‘‘sẽ là các hành động tấn công có trọng điểm hơn nhắm vào một số cá nhân, đặc biệt là những người có thẩm quyền trong chính quyền hay trong khu vực tư nhân’’.

‘‘Gió’’ Trung Quốc đánh bạt ‘‘gió’’ châu Âu

Đe dọa Trung Quốc với kinh tế châu Âu trong lĩnh vực điện gió là chủ đề trang nhất của nhật báo Les Echos. Dù muốn dù không cuộc cạnh tranh hướng đến nề kinh tế hậu năng lượng hóa thạch đã là một thực tế. Dẫn đầu trong cuộc đua này trong nhiều lĩnh vực là Trung Quốc. Theo Les Echos, tiếp theo thắng lợi trong lĩnh vực điện mặt trời, ‘‘chỉ trong vài năm đã thôn tính thị trường sản xuất pin năng lượng mặt trời (châu Âu)’’, nay đến lượt trận chiến điện gió. Theo Les Echos, Trung Quốc đã bật mạnh nhờ thị trường nội địa khổng lồ, hiện tại tập đoàn điện gió Trung Quốc Goldwin đã cạnh tranh ngang ngửa với quán quân trong lĩnh vực này là tập đoàn Đan Mạch Vestas.

‘‘Hiểm họa xanh’’ Trung Quốc : Châu Âu cần bứt phá

Bài xã luận của Les Echos, nhan đề ‘‘Hiểm họa xanh’’ (ngụ ý nói đến cạnh tranh của các ngành công nghiệp hướng sang kinh tế Xanh), điểm lại lịch sử cạnh tranh hơn thế kỷ nay giữa phương Tây và Trung Quốc. ‘‘Hiểm họa xanh’’ nhắc đến cụm từ ‘‘Hiểm họa da vàng’’ là một cụm từ mang tính phân biệt chủng tộc từng được dùng trước đây để nói về đe dọa dân số Trung Quốc. Theo Les Echos, Trung Quốc đang biến bước ngoặt chuyển sang nền kinh tế xanh trở thành vũ khí để chinh phục thế giới. Trong bối cảnh này, Hoa Kỳ đã quyết định chuyển hướng cạnh tranh trực tiếp chống Trung Quốc. Liên Âu có thị trường nội địa khổng lồ nhưng khả năng hành động còn yếu do các mục tiêu và chiến lược đôi khi mâu thuẫn giữa các thành viên. Theo Les Echos, Liên Âu cần hành động khẩn cấp vào thời điểm quyết định này.

Nhà báo Pháp gốc Hoa: Trung Quốc gia tăng kiểm soát xã hội nhờ công nghệ

Vẫn về Trung Quốc, Le Figaro có bài viết trả lời phỏng vấn đáng chú ý của nhà báo Pháp gốc Hoa Zhu Linzhang, về kỷ nguyên kiểm soát toàn diện xã hội tại Trung Quốc mở ra từ khi Tập Cận Bình lên cầm quyền. Nhà báo Zhu Linzhang phân tích về các công nghệ mới cho phép chế độ Trung Quốc kiểm soát ngày càng chặt hơn dân chúng. Nhà báo Zhu Linzhang làm việc cho Courrier Internationale từ mươi năm nay, và là một nhà báo Pháp hiếm hoi gốc Trung Quốc. Trong cuốn sách mới ‘‘Xã hội nằm dưới sự kiểm soát Made in China’’, ông mô tả đời sống hàng ngày của người dân Trung Quốc, đa số chấp nhận sự kiểm soát của Đảng. An ninh là một lý do cơ bản được đưa ra để biện minh cho việc kiểm soát này.

Mối liên hệ nguy hiểm giữa Trí thông minh nhân tạo và chính trị cũng là hồ sơ chính của Libération hôm nay.

Ukraina tăng cường tấn công hậu phương Nga trước phản công

Ukraina liên tục tổ chức tấn công, phá hoại tại khu vực biên giới với Nga và bán đảo Crimée là một chủ đề trang nhất của Le Monde. Theo một phát biểu của bộ trưởng Quốc Phòng Ukraina Oleksil Reznikov, hôm 01/05, trên truyền hình Nhà nước, Quân đội Ukraina đã hoàn tất việc chuẩn bị phản công mùa xuân, nhưng quyết định ‘‘thời điểm tấn công, cách thức tấn công’’ phụ thuộc vào các chỉ huy chiến trường.

Phim tài liệu : Cuộc chiến đòi công lý cho nạn nhân chế độc tài Syria

Trong lĩnh vực điện ảnh, La Croix chú ý đến bộ phim tài liệu ‘‘Les Âmes perdues’’, vừa ra mắt tại Pháp, nói về cuộc chiến đòi công lý của các thân nhân của những nạn nhân của chế độ độc tài Assad, Syria. La Croix đánh giá phim của hai nhà báo Stéphane Malterre và Garance Le Caisne là ‘‘xác đáng’’, các tác giả thấu cảm nỗi lòng của những người trong cuộc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký