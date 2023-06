Nước Pháp bàng hoàng trước vụ tấn công bằng dao ở Annecy

ĐIỂM BÁO

Vụ tấn công bằng dao ở Annecy và trận bán kết đơn nam thứ nhất của giải quần vợt Roland Garros 2023 giữa hai tay vợt Carlos Alcaraz và Novak Djokovic là hai trong số những chủ đề được các tờ báo Pháp quan tâm nhất vào hôm nay 09/06/2023.

Báo Le Figaro dành trang nhất và bài xã luận mang tựa « Nhìn vào thực tế » để nói về vụ tấn công bằng dao tại Annecy ở miền đông nước Pháp. Đối mặt với một thảm kịch như vậy, ngoài chuyện bày tỏ lòng thương xót với các nạn nhân, nhật báo thiên hữu muốn tìm cách làm sáng tỏ vấn đề. Làm sao một người có thể dùng dao tấn công những đứa trẻ còn rất nhỏ với những khuôn mặt ngây thơ ? Có rất nhiều câu hỏi cần lời giải đáp vào thời điểm mà các nạn nhân vẫn còn đang trong trạng thái « thập tử nhất sinh ».

Nghi can không có tiền án, tiền sự, và theo điều tra ban đầu, người này không có ý định giết người nhân danh Allah. Mặc dù động cơ gây án của kẻ này vẫn chưa được xác định cụ thể, thì dù muốn hay không, thảm kịch khủng khiếp này một lần nữa phản ánh rõ tình trạng nhập cư hỗn loạn đang hoành hành ở châu Âu nói chung và tại Pháp nói riêng. Do vậy, không có gì đáng hổ thẹn khi cần phải xem xét lại chính sách nhập cư của Liên Âu.

Cùng với nhiều di dân đến từ Trung Đông, người đàn ông 32 tuổi này đã đến Thụy Điển cách đây 10 năm. Vài năm sau, người này lập gia đình và sinh được một đứa con, nay đã 3 tuổi, được cấp quy chế tị nạn tại Thụy Điển, đã nhiều lần xin quốc tịch nước này, nhưng đều bị từ chối. Dần dần, cuộc sống vợ chồng người này bắt đầu lục đục và dẫn đến ly hôn vào cuối năm 2022. Đương sự quyết định rời Thụy Điển để đến Pháp.

Vậy, một người được cấp quy chế tị nạn ở Thụy Điển có được quyền sống ở Pháp hay không ? Theo quy chế Dublin áp dụng với 32 quốc gia châu Âu, người tị nạn chỉ có thể thay đổi thường trú sang một nước khác nếu có lý do chính đáng như có việc làm hay đoàn tụ gia đình.

Tổng thống Emmanuel Macron đã lên án một cuộc tấn công « hết sức hèn hạ », và thảm kịch này chắc chắn sẽ « nhắc nhở » châu Âu và Pháp cần phải cảnh giác hơn trong vấn đề nhập cư.

Đây có phải là lúc bàn về chính sách nhập cư ?

Tờ Libération cũng dành trang nhất và bài xã luận đề cập đến cùng chủ đề. Trước tiên, cần phải hoan nghênh cảnh sát và những người có mặt tại hiện trường đã « can thiệp » kịp thời để số lượng nạn nhân không gia tăng. Hạ Viện Pháp cũng đã dành một phút mặc niệm sau khi được thông báo về vụ việc. Tiếp theo, nhật báo thiên tả chỉ trích các dân biểu cánh hữu và cực hữu đã không đoái hoài đến tình trạng sức khỏe của các nạn nhân, mà chỉ quan tâm đến thông điệp mà họ định truyền tải thuần túy vì mục đích chính trị. Khi vừa được biết rằng hung thủ là một người đàn ông sinh năm 1991 mang quốc tịch Syria, một số dân biểu đã trông thấy một « món hời ». Đối với họ, đây là một cơ hội tuyệt vời để nêu bật chủ đề nhập cư dường như đã bị lu mờ trong những tháng gần đây bởi cuộc khủng hoảng chính trị và xã hội do cải cách hưu bổng gây ra. Và trên hết, đây cũng là cơ hội lên án và chỉ trích những tội phạm theo đạo Hồi.

Thật không may cho họ, hung thủ của vụ tấn công là một người theo đạo Thiên Chúa và được cấp quy chế tị nạn ở Thụy Điển. Do đó, người này sống ở Liên Âu một cách hoàn toàn hợp pháp. Theo cuộc điều tra, dường như đó là một người bị rối loạn tâm lý, chứ không hành động do bị chi phối bởi ý thức hệ. Thảm kịch ở Annecy cho thấy rõ rằng trong lúc bộ trưởng bộ Nội Vụ Gérald Darmanin đang chuẩn bị một dự luật về nhập cư để mang ra thảo luận tại Hạ Viện, thì mọi người phải chuẩn bị tinh thần là mọi thứ sẽ diễn biến phức tạp hơn nhiều so với dự kiến. Và điều này quan trọng hơn là reo rắc những phát biểu thiếu suy nghĩ mang tính thù hằn.

Chuyên gia cảnh báo về thảm họa môi trường sau vụ vỡ đập Kakhovka

Về tình hình Ukraina, nhật báo Le Monde dành trang nhất nói về thảm hoạ môi trường sau khi đập Nova Kakhovka ở miền nam đất nước bị vỡ. Vô số cá đã chết vì ngạt thở. Và sẽ có những động vật khác tiếp tục chết trong những ngày tới như chim én, vịt hay cả những loài thực vật sống ở hồ Kakhovka mênh mông chứa 18 tỷ tấn nước với diện tích 2.155 km vuông và chảy qua ba khu vực là Zaporijjia, Dnipropetrovsk và Kherson. Trong khi cả Nga lẫn Ukraina vẫn đang quy trách nhiệm cho nhau về thảm họa này, các nhà bảo vệ môi trường Ukraina đã nêu ra những thiệt hại nặng nề mà hệ động vật và thực vật sẽ phải đối mặt. Ngày càng có nhiều chuyên gia đề cập đến một cuộc « diệt chủng sinh thái » tồi tệ nhất từ trước đến giờ.

Thứ trưởng bộ Ngoại Giao Ukraina, Andriy Melnyk mô tả đây là « thảm họa môi trường tồi tệ nhất ở châu Âu kể từ thảm họa Chernobyl », vẫn đang được thẩm định và nhiều khả năng sẽ có tác động nghiêm trọng và lâu dài đối với các hệ sinh thái. Natalia Gozak, nhân viên cứu hộ động vật hoang dã ở Kiev thuộc Quỹ quốc tế về phúc lợi động vật (IFAW) và cựu giám đốc của tổ chức phi chính phủ Ukraine Ecoaction, cảnh báo rằng tác động của thảm họa Kakhovka « sẽ lan rộng trên 5.000 km vuông ».

Pháp công bố kế hoạch đối phó với nắng nóng

Vẫn về chủ đề môi trường, nhật báo Công Giáo La Croix chú ý đến thời tiết nắng nóng tại Pháp vào mùa hè năm nay. Sau ba đợt nắng nóng vào mùa hè năm 2022, bộ Chuyển đổi Sinh thái đã công bố kế hoạch đối phó với những đợt nắng nóng sắp tới vào hôm qua 08/06.

Đối mặt với những đợt nắng nóng lặp đi lặp lại, những biện pháp chống nóng được thực hiện sau đợt nắng nóng hồi năm 2003 dường như không còn mang lại hiệu quả. Bộ trưởng bộ Chuyển đổi Sinh thái, Christophe Béchu đã công bố một kế hoạch quốc gia để đối phó với các đợt nắng nóng, được thực hiện từ mùa hè năm nay. Trong khi chính sách phòng ngừa cho đến nay chỉ tập trung vào người cao tuổi, thì giờ đây, chính phủ muốn củng cố nó và mở rộng cho toàn bộ người dân ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là những người có sức khỏe không tốt.

Trong kế hoạch mới này của chính phủ, người già vẫn sẽ được ưu tiên. Kể từ năm 2003, các thành phố phải lưu giữ một danh sách, trong đó những người có bệnh, tàn tật hoặc người già có thể yêu cầu nhân viên chính quyền thành phố đến thăm thường xuyên. Nhưng cho đến nay, chính phủ tỏ ra lo lắng khi mới chỉ có 4% những người trên 64 tuổi có tên trong danh sách những người cần được trợ giúp. Một số chiến dịch phòng ngừa sẽ được giới thiệu với công chúng như những biện pháp làm mát cần được thực hiện tại nhà.

Trong bối cảnh nóng lên toàn cầu, các đợt nắng nóng đang có dấu hiệu gia tăng và trở nên khốc liệt hơn. Tình trạng nắng nóng được đề cập khi nhiệt độ trung bình trong nước vượt quá 25,3°C trong vòng 24 giờ. Trong thập kỷ qua, trung bình, Pháp đã hứng chịu 10 ngày nắng nóng vào mỗi năm. Năm 2022 là năm của mọi kỷ lục với 33 ngày nắng nóng. Theo một nghiên cứu của Public Health France, ba đợt nắng nóng năm ngoái đã khiến 2.816 người tử vong.

Alcaraz – Djokovic đối đầu ở bán kết Roland Garros 2023

Về thể thao, tờ Libération chú ý đến trận bán kết đơn nam của giải quần vợt Roland Garros 2023 tại Pháp giữa tay vợt 20 tuổi người Tây Ban Nha, Carlos Alcaraz và huyền thoại 36 tuổi người Serbia, Novak Djokovic, đang tìm kiếm danh hiệu Grand Slam thứ 23 trong sự nghiệp. Theo giới chuyên gia, đây sẽ là một cuộc đối đầu đỉnh cao để tranh quyền vào chung kết của giải Grand Slam trên sân đất nện, khi thần đồng người Tây Ban Nha đã đánh bại bậc tiền bối người Serbia trong lần chạm trán duy nhất của họ vào năm ngoái tại giải Madrid Masters.

Tất cả những người hâm mộ làng banh nỉ đã dự đoán rằng vào ngày 09/06, hai tay vợt sẽ chạm trán nhau sau lễ bốc thăm được tiến hành cách đây hai tuần với việc cầu thủ bóng bầu dục Antoine Dupont đã đưa Novak Djokovic, hạt giống số 3 của giải, vào cùng nhánh với Carlos Alcaraz, số 1 thế giới.

Đây là hai tay vợt có phong độ ổn định nhất từ 1 năm qua khi Roger Federer đã giải nghệ, còn Rafael Nadal thì nghỉ vì bị chấn thương, Alcaraz và Djokovic chia nhau ngôi đầu bảng xếp hạng ATP và những danh hiệu lớn nhất trong những tháng gần đây. Vô địch giải Mỹ Mở Rộng, sau đó không tham dự Úc Mở Rộng do chấn thương, Carlos Alcaraz đang có chuỗi 12 trận thắng liên tiếp tại các giải Grand Slam. Djokovic thì thậm chí còn làm tốt hơn thế khi anh hiện đang có 19 trận thắng liên tiếp sau những chuỗi hoàn hảo của anh tại Wimbledon và Úc Mở Rộng. Có quá nhiều yếu tố khiến trận đấu hôm nay được so sánh với một trận tranh đai ở môn quyền anh.

Với 44 trận bán kết Grand Slam trong sự nghiệp và chỉ đứng sau Roger Federer với 46 trận, Djokovic rõ ràng là tay vợt có nhiều kinh nghiệm hơn. Nhưng Alcaraz kém đối thủ tận 16 tuổi và thần đồng người Tây Ban Nha đã thi đấu rất ấn tượng kể từ đầu giải khi đè bẹp mọi đối thủ bằng những cú thuận tay « sấm sét ».

Tờ báo đặt câu hỏi rằng hôm nay người hâm mộ sẽ chứng kiến Djokovic tiến thêm một bước vào lịch sử hay Alcaraz bắt đầu viết một trang sử mới tại Porte d'Auteuil ? Một số nhà quan sát đánh giá tay vợt người Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng khi anh đang chơi thứ quần vợt hay nhất sự nghiệp của mình trong vòng hai tuần qua. Còn Djokovic sẽ tìm cách đánh bại tay vợt đang đứng trên mình 2 bậc trong bảng xếp hạng ATP và nuôi hy vọng giành được danh hiệu Grand Slam thứ 23 vào chủ nhật 11/06 và trở thành kỷ lục gia tại các giải Grand Slam.

