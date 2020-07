TRUNG QUỐC - HỒNG KÔNG

Hồng Kông: Cảnh sát có thêm thẩm quyền để khống chế tự do ngôn luận

Cảnh sát Hồng Kông; Ảnh minh họa AFP

Một tuần sau khi ban hành Luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông, cho phép Bắc Kinh siết gọng kềm với các quyền tự do cơ bản, chính quyền Lâm Trịnh Nguyệt Nga công bố một văn kiện mới cũng liên quan đến an ninh quốc gia, tăng cường biện pháp kiểm duyệt internet và củng cố quyền lực của cảnh sát.