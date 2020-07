Hứa Chương Nhuận, một trong những tiếng nói cuối chống Tập Cận Bình

Thụy My

Thụy My

Libération hôm nay 07/07/2020 cho biết « Trung Quốc bắt khuôn mặt đối lập Hứa Chương Nhuận (Xu Zhangrun) », Le Figaro nhận xét « Tập Cận Bình dập tắt tiếng nói của người tố cáo chủ nghĩa toàn trị của ông ta ».

Quảng cáo Đọc tiếp

Ngay từ sáng sớm hôm qua, đông đảo công an đã bao vây khu nhà ở ngoại ô Bắc Kinh, khoảng 20 an ninh và 10 xe cảnh sát được huy động để bắt giáo sư Hứa Chương Nhuận, nhà trí thức 57 tuổi là tiếng nói quan trọng phản đối Tập Cận Bình trong hai năm qua. Máy tính và tài liệu cá nhân của ông bị tịch thu.

Le Figaro dẫn lời một người thân cho biết công an nói với vợ ông lý do bắt vì « quan hệ với gái mại dâm ». Điều mỉa mai là chính giáo sư từ năm 2018 đã tố cáo trò bẩn của an ninh, dùng lý lẽ này để bôi nhọ người đấu tranh.

Hứa Chương Nhuận biết mình đã bị theo dõi chặt chẽ từ tháng Hai, ông treo hẳn một túi xách với đồ dùng cá nhân ở gần cửa để sẵn sàng cho ngày bị bắt. Trong bài « Cảnh báo virus : Khi cơn giận vượt lên nỗi sợ » về vụ Lý Văn Lượng, ông đã viết rằng mình sẽ bị trả thù, đây có thể là bài viết cuối cùng.

Tuy vậy tháng trước ông còn đăng được một bài nữa, tố cáo sự mù quáng của các lãnh đạo đảng trong khi người dân phải chịu đựng « hết thảm họa này đến thảm họa khác » : sau khủng hoảng dịch tễ là thất nghiệp, nạn lụt ở miền nam Trung Quốc làm hàng trăm người chết và mất tích…Giáo sư cho rằng « Trung Quốc phải nhìn nhận các sai lầm trong xử lý dịch bệnh ».

Nhưng gây chấn động nhất là vào mùa hè 2018 : trong một lá thư đăng trên mạng xã hội, được lan truyền rộng rãi bất chấp kiểm duyệt, ông tố cáo « Sau 40 năm cải cách, bỗng chốc chúng ta lại quay lại với chế độ cũ ». Trước đó vài tháng, Tập Cận Bình đã hủy bỏ giới hạn trong Hiến Pháp để có thể trở thành chủ tịch trọn đời. Bài viết này đã khiến Hứa Chương Nhuận bị mất chức giáo sư của trường đại học danh giá Thanh Hoa, và bị điều tra.

Đàn áp tăng nhanh từ khi dịch bệnh phát khởi. Có ít nhất bốn nhà báo độc lập đi điều tra tại Vũ Hán đã bị bắt giam ở những nơi bí mật. Tháng Tư, đại gia địa ốc Nhậm Chí Cường (Ren Zhiqiang) bị điều tra vì so sánh Tập Cận Bình với « tên hề ». Việc công bố cách đây vài ngày những bài viết của Hứa Chương Nhuận bằng tiếng Anh trên các trang web phương Tây có thể đã định đoạt số phận của ông. Một người thân cho biết : « Trước khi đăng, dù đã bị đe dọa nhưng ông bất chấp, có lẽ vì thế mà ông bị bắt ».

Từ sau cái chết của giải Nobel Hòa Bình Lưu Hiểu Ba (Liu Xiaobo), qua đời trong cảnh tù tội năm 2017, Hứa Chương Nhuận là một trong những tiếng nói cuối cùng đòi hỏi cải cách chính trị, tố cáo sự độc tài của Tập Cận Bình và sự trở lại của nạn sùng bái lãnh tụ thời Mao. Bằng ngôn ngữ ẩn dụ với nhiều điển tích, vị giáo sư báo động « ông ta hủy hoại cuộc sống của người dân, của giới trí thức và gieo rắc tai họa cho thế giới ».

Giáo sư Hứa Chương Nhuận bị bắt vào lúc sắp đến ngày kỷ niệm 5 năm vụ đàn áp ngày 09/07/2015, hàng trăm luật sư bị câu lưu, trong đó có những người như Tạ Dương (Xie Yang), chỉ vì kể lại các vụ tra tấn dân oan mất đất tại các địa điểm thẩm vấn bí mật. Luật sư này thậm chí không đặt vấn đề độc tài đảng trị, mà chỉ kêu gọi một hệ thống tư pháp công bằng hơn.

« Tập hoàng đế đưa chúng ta trở về một thời kỳ u ám của sợ hãi và tước đoạt » - Hứa Chương Nhuận đã cảnh báo từ nhiều năm qua.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký