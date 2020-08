75 năm kết thúc Thế chiến 2: Nhiều bộ trưởng Nhật viếng đền Yasukuni, lần đầu tiên kể từ 2016

Trong dịp kỉ niệm kết thúc Thế chiến 2 tại Nhật năm nay, ngày 15/08/2020, giới quan sát đặc biệt chú ý đến việc lần đầu tiên kể từ năm 2016, nhiều bộ trưởng Nhật đã đến viếng ngôi đền gây tranh cãi Yasukuni, nơi thờ vong linh 14 tội phạm chiến tranh.

Tokyo một mặt bày tỏ hối hận về quá khứ quân phiệt, mặt khác chuẩn bị cơ sở cho việc tăng cường sức mạnh quân sự, để đối phó với đe dọa từ bên ngoài, trước hết từ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.

Theo hãng tin Mỹ AP, trong một bài phát biểu ngắn, nhân dịp kỉ niệm 75 năm nước Nhật phát xít đầu hàng đồng minh, ngày 15 tháng 8 năm 1945, Nhật hoàng Naruhito đã bày tỏ « nỗi hối hận sâu sắc » về các hành động của nước Nhật trong thời gian chiến tranh, và hy vọng là một thảm kịch như vậy sẽ không tái diễn. Nhật hoàng Naruhito hứa tiếp bước người cha, đã dành 30 năm cuộc đời ông để khắc phục các hậu quả chiến tranh. Do đại dịch Covid-19, lễ kỉ niệm có rất ít người tham dự, chưa đầy một phần mười số người so với năm 2019 (khoảng 500 so với 6.200 người).

Về phần mình, thủ tướng Nhật Shinzo Abe không có lời xin lỗi nào. Ngược lại, người đứng đầu chính phủ Nhật khẳng định nền hòa bình mà Nhật được hưởng hiện nay là nhờ ở những người hy sinh trong chiến tranh. Ông Abe một mặt cam kết nước Nhật sẽ suy nghĩ về các bài học lịch sử để tránh thảm họa lặp lại, nhưng mặt khác cũng điểm lại các tổn thất mà nước Nhật phải chịu, kể cả hai vụ nước Mỹ thả bom nguyên tử hủy diệt hai thành phố Nhật Hiroshima và Nagasaki, buộc nước Nhật phát xít phải chấp nhận đầu hàng.

Hôm nay, bốn bộ trưởng Nhật Bản đến viếng ngôi đền Yasukunia, nơi thờ vong linh của 2,5 triệu binh lính Nhật, chết trong các cuộc chiến tranh kể từ cuối thế kỷ 19. Đền Yasukuni, bị nhiều nước láng giềng với Nhật, nhất là Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, coi là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật. Đền Yasukuni là nơi thờ 14 vong linh « tội phạm chiến tranh ». Thủ tướng Nhật tránh trực tiếp đến ngôi đền này kể từ năm 2013 (năm đầu tiên sau khi lên nắm quyền), nhưng gửi lễ vật đến đền theo truyền thống Thần đạo.

Bốn bộ trưởng đến viếng đền bao gồm bộ trưởng Giáo Dục Koichi Hagiuda, bộ trưởng Nội Vụ Sanae Takaichi, bộ trưởng Môi Trường Shinjiro Koizumi và bộ trưởng phụ trách các vấn đề lãnh thổ Seiichi Eto. Trả lời báo giới, bộ trưởng Môi Trường Koichi Hagiuda giải thích lý do chung của chuyến viếng đền là nhằm « vinh danh những người đã hy sinh thân mình trong chiến tranh ».

Bất đồng về hậu quả chiến tranh: Hàn Quốc đề nghị thảo luận với Tokyo

Hãng tin Yonhap cho biết, nhân ngày kỷ niệm chấm dứt chiến tranh, tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In hôm nay, 15/08/2020, đề nghị thảo luận với Nhật Bản « bất cứ lúc nào », về các bất đồng liên quan đến việc bồi thường các nạn nhân chiến tranh, nhằm dàn xếp tranh chấp về pháp lý và ngoại giao. Năm nay, nguyên thủ Hàn Quốc nhấn mạnh đến nguyên tắc đối thoại « dựa trên cơ sở giá trị chung về nhân quyền » nhằm giải quyết vấn đề lao động cưỡng bức.

Theo hãng tin Mỹ AP, tổng thống Hàn Quốc cũng tránh có những lời lẽ « chỉ trích trực diện » chính phủ Shinzo Abe. Quan hệ Hàn – Nhật đang trong tình trạng xấu nhất kể từ vài thập niên nay. Bất đồng về lịch sử đang ảnh hưởng xấu đến các hợp tác về quân sự và thương mại. Hiện tại, chính quyền Shinzo Abe chưa bình luận gì về tuyên bố của tổng thống Hàn Quốc.

