Thiên tai, cấm vận, dịch bệnh gây thiếu ăn ở Bắc Triều Tiên ?

Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un (G) chủ trì phiên họp toàn thể Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao Động Triều Tiên về tình hình dịch Covid-19 và thiên tai, ngày 20/08/2020. via REUTERS - KCNA

Thu Hằng 8 phút

Tại Bắc Triều Tiên, nuôi chó trong nhà giờ bị coi là biểu tượng cho « xu hướng thối nát của hệ tư tưởng tư sản », một « hình thức suy đồi » của phương Tây. Từ tháng 07/2020, tất cả những gia đình có chó, mèo trong nhà phải giao nộp cho các vườn thú của Nhà nước hoặc các nhà hàng để giết thịt. Tuy nhiên, lý do thực được New York Post và Daily Mail, trích từ nhật báo Hàn Quốc Chosun Ilbo, là do Bắc Triều Tiên thiếu lương thực.