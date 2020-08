Biển Đông và biển Hoa Đông: Mỹ-Nhật cam kết chống Bắc Kinh đơn phương thay đổi nguyên trạng

Bộ trưởng Mark Esper và đồng nhiệm Taro Kono nhất trí duy trì kiểm soát chiến lược hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông và biển Hoa Đông. Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ nhắc đến cam kết Washington bảo vệ Tokyo theo điều 5 của Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật, được áp dụng với trường hợp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, hiện do Nhật Bản kiểm soát, nhưng Trung Quốc đòi chủ quyền.

Về bốn vụ bắn tên lửa của Trung Quốc ra Biển Đông, bộ trưởng Quốc Phòng hai nước đều xác nhận đó là nhằm cảnh cáo các máy bay trinh sát của Mỹ hoạt động gần khu vực hải quân Trung Quốc đang tập trận. Trong hai tuyên bố riêng biệt trước đó, cả ông Kono và Esper đều cho rằng các vụ bắn thử trên là có thể “gây bất ổn định trong vùng”, riêng Washington đã phản đối mạnh mẽ.

Theo Kyodo, trước mối đe dọa tên lửa từ Trung Quốc, vào tháng Chín, Nhật Bản có thể sẽ thảo luận những giải pháp phòng thủ thay thế, sau khi từ bỏ dự án triển khai hệ thống chặn tên lửa Aegis Ashore của Mỹ.

Mỹ tổ chức họp "Bộ Tứ" để đối phó với Trung Quốc

“Thái độ rất hung hăng” hiện nay của Trung Quốc cũng bị cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien lên án khi phát biểu ngày 28/08 tại tổ chức phi chính phủ Hội đồng Đại Tây Dương (Atlantic Council). Reuters cho biết Hoa Kỳ dự trù tổ chức nhiều cuộc họp cấp cao với các đối tác an ninh Nhật Bản, Úc và Ấn Độ trong “Bộ Tứ” (QUAD). Cụ thể, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ họp với đồng nhiệm Bộ Tứ vào tháng 09 và 10/2020. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien sẽ họp với các đồng nhiệm Bộ Tứ ở Hawaii vào tháng 10.

Theo trang Taiwan News, vào lúc Trung Quốc trận bắn đạn thật tại bốn vùng biển từ phía bắc tỉnh Sơn Đông đến phía nam đảo Hải Nam, quân đội Mỹ cũng điều lực lượng đến khu vực. Tầu đổ bộ USS America (LHA-6) hoạt động ở phía đông Đài Loan ngày 27/08. Bốn máy bay (1 máy bay do thám EP-3E, 2 máy bay chống tầu ngầm P-8A và một máy bay tiếp liệu KC-135R) của Mỹ được xác định ở kênh Ba Sĩ (Bashi) giữa Đài Loan và Philippines. Đặc biệt, Mỹ điều máy bay do thám U-2 từ Hàn Quốc đến theo dõi hải quân Trung Quốc tập trận gần quần đảo Hoàng Sa.