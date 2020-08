Trung Quốc : Chính khách Anh "bóp méo thông tin" gây tổn hại quan hệ

Đại sứ quán Trung Quốc tại Luân Đôn ngày 29/08/2020 tố cáo chính khách Anh bóp méo sự thật nhằm phá hoại mối quan hệ song phương với Bắc Kinh.

Trên trang mạng của đại sứ quán, một phát ngôn viên đại sứ quán tuyên bố : « Một số chính khách Anh và định chế cố tình bóp méo và bôi nhọ sự trao đổi và hợp tác bình thường giữa hai nước hay thậm chí còn kêu gào cho cái gọi là ''Chiến tranh lạnh mới'' để chống Trung Quốc. »

Vẫn theo người phát ngôn này, các nhà ngoại giao Trung Quốc tại Anh đang « đóng vai trò cầu nối » giữa hai nước và thúc đẩy hợp tác cùng có lợi. Họ xứng đáng được đánh giá công bằng « hơn là những lời xuyên tạc và cáo buộc ». Đại sứ quán tại Trung Quốc còn bác bỏ những cáo buộc cho rằng Bắc Kinh lợi dụng đại dịch virus corona để theo đuổi một chính sách ngoại giao « chiến lang ». Đại diện ngoại giao Trung Quốc nói là các nhà ngoại giao Trung Quốc có nhiệm vụ thuật lại sự thật, đồng thời khẳng định đó là những « hiểu sai, hiểu lầm và vu khống có chủ ý ».

Theo hãng tin Reuters, đại sứ quán Trung Quốc có những lời lẽ gay gắt như trên, sau khi trên tờ Times có bài viết cho rằng Bắc Kinh đang theo đuổi một chính sách ngoại giao hung hăng. Trong vòng 10 năm gần đây, Trung Quốc gia tăng 25% các hoạt động ngoại giao tại Anh Quốc nhằm tăng cường ảnh hưởng chính trị của mình.

Quan hệ giữa Luân Đôn và Bắc Kinh căng thẳng trong thời gian gần đây trong bối cảnh Trung Quốc ra luật an ninh mới đối với Hồng Kông cũng như việc chính phủ của thủ tướng Boris Johnson quyết định gạt Hoa Vi – tập đoàn viễn thông lớn nhất của Trung Quốc – ra khỏi các dự án phát triển mạng 5G tại Anh.

Hồng Kông: Số người phản đối luật an ninh quốc gia của Bắc Kinh tăng

Reuters ngày 30/08/2020 công bố kết quả một cuộc thăm dò, do hãng tin đặt hàng, và do Viện nghiên cứu dư luận (HKPORI) tiến hành. Đây là cuộc thăm dò đầu tiên sau khi Bắc Kinh áp đặt luật an ninh mới với Hồng Kông. Kết quả thăm dò cho thấy có nhiều người chống luật an ninh mới do Trung Quốc áp đặt hơn (60%) (so với 57% trong cuộc điều tra trước), tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ các cuộc biểu tình chỉ còn ở mức có 44% (so với 51%). Thăm dò lần trước là vào ngày 30/06/2020.

