Căng thẳng biên giới Ấn-Trung: Báo Trung Quốc dọa Ấn "đánh là thua"

Căng thẳng biên giới Ấn-Trung: Báo Trung Quốc dọa Ấn "đánh là thua"

Quân xa Ấn Độ di chuyển trên xa lộ dẫn đến vùng Ladakh. Ảnh chụp ngày 02/09/2020. REUTERS - DANISH ISMAIL

Nếu chiến tranh xảy ra, Ấn Độ sẽ không một chút cơ may nào đánh thắng Trung Quốc. Một ngày sau cuộc họp giữa bộ trưởng Quốc Phòng hai nước tại Matxcơva, bên lề hội nghị của Tổ Chức An Ninh Và Hợp Tác Thượng Hải, Hoàn Cầu Thời Báo, tờ báo diều hâu ở Hoa Lục không ngần ngại đe dọa New Delhi bằng luận điểm ngạo mạn.