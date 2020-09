Covid-19: Hơn 900.000 người chết trên toàn thế giới

Tính đến ngày 09/09/2020, đại dịch Covid-19 khiến hơn 900 nghìn người chết trên toàn thế giới. Ấn Độ là một trong các tâm dịch chính, với kỷ lục hơn 90 nghìn ca dương tính trong vòng 24 giờ những ngày gần đây.

Theo thống kê của Reuters, tính đến ngày 09/09, Hoa Kỳ là quốc gia thiệt hại nặng nhất về nhân mạng, kể từ đầu đại dịch đến nay, với hơn 190 nghìn người chết. Số ca dương tính với virus tại Mỹ là hơn 6,3 triệu người, trên tổng số 27,7 triệu người trên toàn thế giới. Brazil là quốc gia có nhiều người tử vong thứ hai : 127.000 người. Ấn Độ đứng thứ ba, với 75.000 người chết.

Tuy nhiên, theo các số liệu chính thức, tốc độ lây lan của dịch bệnh tại Ấn Độ được coi là nhanh nhất thế giới hiện nay. Số lượng ca dương tính tại Ấn Độ tiếp tục phá kỷ lục, với hơn 95 nghìn ca trong vòng 24 giờ qua. Số người chết vì Covid-19 tại Ấn Độ, trong một ngày qua, cũng đạt mức cao nhất trong vòng một tháng (1.172 người tử vong).

Theo giới chuyên gia, hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy dịch bệnh tại Ấn Độ đã đạt đỉnh. Liên tục từ hai tuần nay, ngày nào cũng có hơn 1.000 người chết vì Covid tại quốc gia đông dân thứ hai thế giới.

Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý khác là tỉ lệ tử vong (so với số ca nhiễm) tại Ấn Độ là thấp hơn nhiều so với mức trung bình của thế giới, khoảng 1% so với 3%, trong lúc tại Brazil và Mỹ, tỉ lệ tử vong so với ca nhiễm đều xấp xỉ 3%.

